LA VOCE DEL MISTER / TERAMO TUTTO CUORE, MA NON BASTA

il Teramo ha giocato una buona gara. In campo il pallino del gioco è stato per gran parte in mano ai biancorossi, che hanno guadagnato una supremazia territoriale sin dai primi minuti in maniera costante per quasi tutti i 90 minuti impensierendo diverse volte la difesa del Siena. La squadra s'è stretta attorno al tecnico Guidi disputando una gara tutto cuore, la fase difensiva è migliorata con un centrocampo più aggressivo niente a che vedere la precedente gara di Imola. Finalmente ognuno con un compito preciso, solo giocando con questo impegno si ha fiducia in un futuro migliore. Venivamo da una brutta sconfitta di Imola, serviva l'orgoglio e i biancorossi l'hanno tirato fuori.Non c'è stato nessun contraccolpo psicologico. A centrocampo il Teramo non è dispiaciuto, ha fatto una buona copertura difensiva e una discreta interdizione. In avanti è arrivato il primo gol di D' Andrea che ci fa ben sperare, e solo la sfortuna ci ha privato di una pareggio più che meritato, il palo di Codromaz ancora grida vendetta. Ora è il momento di guardare solo avanti con fiducia. Adesso bisogna subito archiviare la sconfitta e ripartire, Domenica altro scontro diretto contro la Lucchese, Ripetiamo la gara con lo stesso impegno visto, così ci si salva, con lo stesso spirito di gruppo e voglia di far bene. Caro Guidi in definitiva, l'ambiente biancorosso sinora ha accompagnato gli alti e bassi della squadra con malumori diffusi, ma senza pericolosi eccessi, in queste ultime gare ti giochi il tuo futuro : devi uscirne a testa alta che per te sarebbe comunque una vittoria. Questo mio messaggio serve a disegnare un percorso di convivenza, visto che è interesse di tutti raggiungere gli obiettivi indicati ossia la salvezza e possibilmente vedere nel prossimo futuro un Teramo che vede gli avversari dall'alto.Lo spazio per prendere gente di valore di prima fascia a volte si trova tra gli svincolati, il mercato è aperto, serve ( un mediano d'interdizione e una punta ) un piccolo sforzo economico da parte della Società e tutto il bel gioco che si è visto a Siena si possa tramutare nelle vittorie. Ora non si può più sbagliare una mossa. Si pensava che in questo periodo ci fosse stato un crollo atletico dopo la prestazione svogliata di Imola, ma la pressione alta vista oggi di tutta la squadra ha impedito la costruzione di gioco degli avversari, invece i biancorossi hanno lottato fino al termine dei 90 minuti di gioco. Complimenti alla squadra. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI