LA VOCE DEL MISTER / L’AVVERSARIO DI DOMANI: LA LUCCHESE

La Lucchese calcio 1905 S.R.L. fondata nel 2019 è erede della tradizione sportiva del 1905 e poi transitata attraverso varie rifondazioni avvenute nel 2008 e nel 2011. La FIGC considera la Lucchese al 47 posto nella graduatoria della tradizione sportiva. Nella stagione 2020-2021, nonostante il ritorno nei Professionisti la squadra arriva penultima in classifica, senza nemmeno disputare i play-out retrocede in serie D. Nell'estate scorsa è stata ripescata a completamento dei gironi in questo campionato. Nel suo curriculum ha partecipato a 8 campionati di serie A,19 campionati di serie B. e 33 campionati tra C1 e C2. Tanti sono gli allenatori famosi che si sono succeduti alla guida rossonera. Chi non ricorda il gioco di Orrico con la Lucchese che disse " il mio traguardo è liberare il gioco del calcio dalla schiavitù degli avversari ". Tanti altri che elenco i più famosi : Rumignani, Papadopulo, Lippi, Scoglio, Fascetti, Bolchi, Simoni, Braglia, De Canio, gli ex centrocampisti del Teramo Osvaldo Iaconi e Francesco Monaco. La società in questa stagione affida la guida tecnica a Pagliuca Guido che aveva fatto molto bene con la Lucchese nel campionato vinto di serie D. 2013-2014. Il suo modulo è il 4-3-1-2. Una squadra che si difende molto bene, nelle ultime 11 gare è stata sconfitta una sola volta a Olbia, infatti è la 4 difesa migliore del girone. Il tecnico Pagliuca dovrà sostituire i due giocatori della difesa squalificati Bellich e Baldan. In porta Coletta valorizzato nel settore giovanile del Chievo, ex Lumezzane è da 3 anni a Lucca : in questo campionato ha dimostrato tante qualità, in particolare è forte tra i pali e nelle uscite. A lui si deve i pareggi in trasferta di Cesena e Pescara. La difesa a quattro a destra Corsinelli che rientra quindi a disposizione : cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ex Novara, Bari e Pontedera : un esterno che rimane sempre nella difensiva, forte di testa e rapido. Centro destra Bachini cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, ex Viterbese e Piacenza : Molto aggressivo, viene a saltare su palla inattiva, strepitoso nella marcatura del bomber Bortolussi del Cesena nel recupero di mercoledì scorso. Centro sinistra Papini ex Sangiovannese da tre anni a Lucca : in questo campionato ha giocato solo 9 volte ha qualche difficoltà in marcatura, falloso sull'uomo, poco attento nella fase difensiva. A sinistra Nannini ex Lecco, Piacenza e Bari nel vittorioso campionato di serie D della squadra barese. A centrocampo a destra il nuovo acquisto Collodel cresciuto nel settore giovanile del Novara, ex Vibonese, in prestito dalla Cremonese : non trovando spazio in serie B in passato in presto alla società rossonera. E' stato sempre titolare sia a Vibo che a Novara : conosce la porta, si inserisce molto bene nella fase offensiva, in carriera ha realizzato 9 reti , bravo nella fase di interdizione elemento molto interessante, può fare anche il play, impiegato come tale a Novara. Al centro Frigerio cresciuto nel settore giovanile del Milan, in prestito dalla squadra rossonera : nonostante la giovane età è del 2001, dà ordine alla squadra nell'impostazione del gioco, tecnicamente valido, buon controllo di palla. A sinistra Visconti cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ex Piacenza : molto rapido, dotato di un ottimo dribbling, veloce in fase di costruzione e impostazione. Il trequartista è Belloni valorizzato nel settore giovanile dell'Inter, ex Avellino, Arezzo, Ternana Carpi e Pro Vercelli in B: dotato di un ottimo tiro dalla distanza, nelle ripartenze è da tenere in grande considerazione è utilizzato dal tecnico Pagliuca nel ruolo di trequartista per creare zone di superiorità numerica, in preferenza orizzontalmente per fluidificare la manovra rossonera per le vie esterne sempre verso la zona del pallone. In avanti Semprini cresciuto nel settore giovanile dell'Entella ex Pontedera e Sud Tirol : ha già realizzato 5 reti . terminale offensivo dei rossoneri, tanta mobilità specie nell'area di rigore, abile sotto porta, veloce specie quando la squadra si sposta in profondità. Compagno di reparto Babbu cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta ex Piacenza : fisicamente forte, buona posizione in attacco, apre gli spazi per gli inserimenti di Semprini. A disposizione il centrocampista Picchi ex Spal, Arezzo e Empoli in B. l'attaccante Nanni ex Cesena e Monopoli. Molto probabilmente penso che l'ultimo acquisto dalla Vibonese Tumbarello sia in campo a centrocampo : lo conosciamo molto bene per averlo visto al Bonolis dove fu uno dei migliori, il 6 Dicembre del 2020 contro la Vibonese : eravamo in vantaggio a 8 minuti dalla fine per 2 - 1 il centrocampista si è inserito e con un diagonale molto preciso ha ottenuto il gol del pareggio con un bel tiro alla destra di Lewandowski. Il centrocampista del Camerum Minala Joseph era una promessa della Lazio tanto che il tecnico Reja lo fece esordire in serie A. con la Sampdoria, l'inter e il Bologna, ex Bari, Latina e Salerno in B. In questi ultimi anni si è perso per strada. Sicuramente dopo la bella prova di Siena dove i biancorossi sono migliorati in tre aspetti : tattico, fisico e mentale sperando che questi aspetti vengono confermati al BONOLIS. In bocca al lupo diavolo biancorosso i tifosi come al solito ti saranno vicini in una gara molto ma molto importante ai fini della classifica. Un solo grido Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI