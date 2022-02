TERAMO CALCIO, IL 22 IL TRIBUNALE FEDERALE DECIDE SU MULTA O PENALIZZAZIONE

22 febbraio. È questa la data nella quale il Tribunale Federale Nazionale esaminerà il deferimento della procura federale a carico della Teramo calcio.

Il caso verte sul passaggio di proprietà da Franco Iachini al gruppo Ciaccia,, visto che secondo la giustizia sportiva, la documentazione sarebbe stata incompleta. Per i biancorossi, qualora l’accusa venisse provata, c’è il rischio di una multa o di una penalizzazione, con perdita di punti in classifica. Certo, in caso di condanna, il Teramo potrebbe ricorrere alla Corte Federale d'Appello e in ultima battuta al Collegio di Garanzia del Coni.