LA VOCE DE MISTER / IL PROSSIMO AVVERSARIO: LA VITERBESE

L'Unione sportiva Viterbese fu fondata nel 1906, nonostante oggi pur non essendoci documentazione certa i tifosi sostengono il 1908 come anno di nascita. E' abituata ai grandi nomi e ad essere protagonista, nel bene e nel male. E' la classica storia di una società di provincia quella della Viterbese Castrense che, come il Teramo, alla serie B. si è avvicinata tantissimo, i gialloblù senza mai conquistarla. L'ultimo episodio importante quando i laziali furono sconfitti dall'Arezzo nel doppio turno degli ottavi play-off nel campionato 2018. Un successo importante vinto la Coppa Italia di serie C. battuto in finale il Monza. Questo successo corona una ripartenza dopo il fallimento del 2013, il secondo nella storia del club, dopo quello del 2004. Sei anni fa l'imprenditore del settore alimentare Piero Camilli, porta il titolo della sua società ADC Castrense di Viterbo e nasce così la Viterbese Castrense. Dall'Eccellenza laziale alla serie C. il percorso è difficile, ma i gialloblù approdano nella terza serie nazionale nella stagione 2015-2016, dopo otto anni di assenza. Il 5 Giugno 2016 il successo è doppio perchè la Viterbese vince sia il campionato che lo scudetto di Serie D. battendo in finale il Piacenza. La società in passato ha avuto nomi illustri alle dipendenze come il telecronista Sandro Ciotti, giocatore che ha vestito la maglia viterbese nel 1948, il grande campione italo-argentino Omar Sivori, che nel 1986 di questa società fu il Presidente, dopo la retrocessione in Promozione laziale. Il più famoso resta Luciano Gaucci, colui che portò il Perugia di Serse Cosmi in Coppa Uefa. Nel 1997 il patron Gaucci affida la conduzione tecnica della Viterbese a Carolina Morace, con il compito di traghettare la Viterbese in alto. Il matrimonio dura poco, dopo tre mesi e solo 5 partite, tre vittorie e una sola sconfitta veniva esonerata. In questa stagione la guida tecnica inizialmente è stata affidata all'ex Juventus Dal Canto, per poi passare la mano a tecnico Raffaele anche lui esonerato, infine la squadra viene affidata al terzo allenatore della stagione, Francesco Punzi tecnico della Primavera ex Flaminia. Il modulo preferito è il 3-5-2. In porta l'esperto quarantenne Fumagalli prelevato a Gennaio dal Seregno, lo scorso anno a Foggia, 4 anni a Piacenza, Casertana, Avellino e Teramo nel 2003-2004, ha disputato 645 gare nei vari campionati disputati : molto bravo tra i pali, comanda la difesa con grande autorità, discreto nelle uscite, gioca molto bene con con i piedi con i suoi lanci alle punte. La linea difensiva a tre a destra l'esperto D'ambrosio ex Samb, Siena, 3 anni a Lecce, Triestina in B: fisicamente molto forte, bravo nel gioco aereo, viene a saltare su palla inattiva.Si fa sentire nella fase difensiva con tanto carattere. Centrale Ricci ex Rieti : uno dei giovani più interessanti del campionato, qualche incertezza nelle chiusure difensive. A sinistra Martinelli ex Prato, Rimini, Lucchese e Reggiana in B. : la sua presenza ha dato esperienza e organizzazione, forte di testa. Il centrocampo a cinque a destra Calcagni 4 anni a Pontedera, 3 anni con la Lucchese, cresciuto nel settore giovanile del Novara : bravo nella fase di interdizione, copre molto bene quando si spinge D'ambrosio, buon cursore. Centro destra Odopo nato in Costa D'avorio : cresciuto nel settore giovanile del Torino con esordio in A. iL 5 Gennaio 2020 contro la Roma e nel ritorno sempre contro la Roma. Fa parte della Nazionale Under 23 della Francia. Tecnicamente molto valido, gioca prevalentemente di prima, in parte da lui passa il gioco della Viterbese. Centrale il Lituano Megelaitis ex Gubbio, Lecce e Sicula Leonzio : , molto ordinato in campo, è stato uno dei migliori nella gara vinta a Pesaro. Calcia molto bene le punizioni. Centro sinistra Juliano, ex Monopoli, Potenza e Catanzaro : vecchia conoscenza per averlo visto al Bonolis diverse volte : centrocampista importante, tecnicamente valido, buon dribbling, buon interditore. A sinistra lo sloveno Paplev, cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona con esordio in serie B : un giovane promettente che era molto considerato a Verona nella primavera, cura molto bene la fascia di competenza sia nella fase difensiva che offensiva. In avanti Polidori che sostituisce l'attaccante Volpe ceduto alla Vibonese,il suo un ritorno a gennaio prelevato dal Monterosi ex Arezzo, Siena, Rimini, Piacenza, Trapani e Pro Vercelli in B : 277 gare nei professionisti 81 reti : mi fece una buona impressione in Coppa Italia contro il Monterosi : va su tutti palloni, molto furbo in area, da tenere in grande considerazione in area di rigore. Compagno di reparto Volpicelli ex Matelica, Samb, Bisceglie, Andria, Nardò e Virtus Francavilla dove ha disputato 32 partite con ben 29 reti in serie D. In questo campionato ha realizzato 9 reti. Molto bravo tecnicamente, un ottimo sinistro, batte molte bene le punizioni al limite dell'area (attenzione ), conosce la porta e ottimi assist decisivi . Giocatori di valore nella rosa che possono entrare da subito in formazione come l'attaccante Danese Urso, il trequartista Mungo che conosciamo benissimo a Teramo 90 gare con 3 gol all'attivo, tecnicamente valido, sempre pericoloso da tenere sempre in considerazione l' ex .L'attaccante brasiliano Murillo che non è ancora il giocatore bravo che abbiamo visto in passato e l'ultimo acquisto Bianchimano dal Perugia fisicamente forte di testa 1,96. Infine il terzino ex Bari e Pordenone 3 anni in B. Semenzato. Gara molto importante per il Teramo per dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria contro la Lucchese. I tifosi biancorossi vogliono un risultato positivo che potrebbe essere molto importante. Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI