VIDEO / SIMONE IACOPONI E' IN BIANCOROSSO, UN INNESTO CHE PENSA AL FUTURO DEL TERAMO CALCIO

Il mercato di rafforzamento invernale dei biancorossi si arricchisce di un nuovo innesto.

La S.S. Teramo Calcio è, infatti, lieta di dare il benvenuto nella propria famiglia a Simone Iacoponi, centrale difensivo di comprovata esperienza, che si è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2024.

Prossimo ai 35 anni, originario di Pontedera, Iacoponi vanta oltre 400 presenze nei campionati professionistici, di cui 90 nella massima serie (oltre all’esordio nel maggio 2007 ai tempi dell’Empoli) tutte registrate nelle fila del Parma, anche nelle vesti di Capitano, dal 2018 al 2021, contribuendo in maniera significativa a scrivere la storia recente degli emiliani con umiltà e dedizione, divenendo un punto di riferimento costante nel club.

In 138 occasioni, inoltre è sceso in campo in Serie B, con i ducali, la Virtus Entella e lo stesso club toscano, con l’aggiunta di 21 marcature complessive, indossando a inizio carriera anche le maglie di Monza, Cuoiopelli, Foligno e Sudtirol in Lega Pro.

A dargli il benvenuto da parte del club, il Presidente Chierchia: «Simone sarà il primo pezzo di un progetto importante. Lavoriamo in silenzio per arrivare all’obiettivo. Lo ringrazio per aver fatto una scelta di vita, ma capirà presto che Teramo è una città in cui si respira calcio in ogni angolo».



«I tempi della trattativa sono stati celeri – le prime parole pronunciate da Iacoponi – ma era una scelta importante da valutare con la mia famiglia. Non importa la categoria, a me piace giocare e sentire il fuoco dentro per un obiettivo, appena mi è capitata questa possibilità l’ho colta al volo. Le prospettive del club, lo stadio, la città, ogni piccolo aspetto mi ha fatto propendere per Teramo. Non vedo l’ora di cominciare quest’esperienza con grande entusiasmo. Fisicamente sto bene, è chiaro che mi sono allenato a parte, il ritmo partita è quello che mi manca di più. Ho vissuto annate migliori rispetto all’ultima: la retrocessione in B con il Parma, il piccolo infortunio avuto e le scelte societarie hanno cambiato le prospettive che avevo in quella società, ma nel calcio succede. A Teramo penso di portare un po’ di esperienza, far capire ai giovani l’importanza di vivere uno spogliatoio, quando ce l’hai non te ne rendi conto. Il mister Guidi l’ho trovato in gran forma. Il ruolo di centrale difensivo mi si addice, oltre ad avermi donato belle soddisfazioni, ma in passato sono stato impiegato anche come terzino L’avversario peggiore da marcare in A? Lasciando stare CR7, direi Ilicic».

Iacoponi, che ha scelto la maglia numero 30, ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Viterbo.

