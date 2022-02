LA VOCE DEL MISTER / UNA VITTORIA EMOZIONANTE

Una vittoria fondamentale per il Teramo : ne sentivamo il bisogno. La squadra ha dato la risposta ai tifosi biancorossi accorsi numerosi allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Oggi si è visto qualcosa di grande nel secondo tempo, il Teramo si è preso gioco degli avversari andati in vantaggio per 2 - 0 nella prima parte della gara. I biancorossi sono stati bravissimi, non si sono persi d'animo dopo il doppio vantaggio della squadra locale e con tanta concentrazione e attenzione hanno vinto una gara fondamentale che sembrava destinata all'ennesima sconfitta. Abbiamo giocato davvero da squadra matura. Il secondo tempo è stata una valanga biancorossa. La squadra ha trovato un buonissimo equilibrio occupando gli spazi difensivi molto bene. E le risposte ottenute sono state eccellenti anche da parte di chi ha giocato meno.Il clima è cambiato questo è il dato più confortante, in precedenza la squadra biancorossa aveva lasciato la sensazione di essere ancora incompiuta. Dopo il KO di Imola e Siena, c'è stato un cambio di passo nell'atteggiamento difensivo e nella consapevolezza delle proprie forze prima ancora che nel gioco. Ne è venuta una squadra che adesso dà l'impressione di sapere quello che vuole e come ottenerlo. Certo il cammino è solo all'inizio : servono ulteriori conferme e, sotto questo punto di vista le prossime 4 gare con ( Pistoiese, Gubbio, Modena, Grosseto ), di queste ben 3 in casa, saranno banchi di prova che certificheranno il cambio di passo di questa squadra. Diceva un grande allenatore BOSKOV squadra gioca bene, se gioca bene centrocampo. Oggi ne è stato un esempio : la formazione di Guidi ha cominciato a girare davvero nel momento in cui il reparto mediano è salito di tono nel secondo tempo. Guidi ha avuto la soddisfazione che le sue idee e in particolare i concetti di occupazione degli spazi e la pressione e la verticalità sono stati temi importanti, decisivi nel ribaltare il risultato e i gol di Bernardotto e De Grazia nelle ripartenze biancorosse ne sono state la dimostrazione. Il Teramo nel secondo tempo ha portato costantemente tanti uomini nella metà campo avversaria con un fraseggio veloce, che ha esaltato le qualità dei suoi interpreti. I terzini Bouah e Mordini hanno pinto sulle fasce. Bernardotto si è sacrificato con la costante ricerca della profondità mettendo in crisi i due centrali difensivi. Si, questo Teramo può aspirare anche ai play-off, la saggezza di Guidi , la sua umanità e fantasia assieme al mediano Arrigoni che è un trascinatore in assoluto sanno moltiplicare il valore della squadra. Un mese fa sembravamo cotti e un pò presuntuosi, adesso avanti con i piedi per terra lottando con generosità sopperendo con qualche carenza tecnica, con la brillantezza dei nuovi arrivati e l'entusiasmo dei tifosi. Concludo con un grande applauso ai tifosi biancorossi, i migliori della categoria lo dicono le statistiche, sempre al seguito della squadra numerosi come sempre con grandi sacrifici economici a loro il merito di questa vittoria, sempre vicini con il loro tifo anche sul 2 - 0 per la Viterbese. Forza Teramo