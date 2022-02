LA VOCE DEL MISTER / ALLA SCOPERTA DELL'AVVERSARIO DI DOMANI, LA PISTOIESE

L'anno di fondazione della U.S. Pistoiese è datata 1921, i colori sociali sono l'arancione. Ha disputato 2 campionati di serie A 1980-1981, 23 di serie B. e 40 di serie C. In serie A. erano i tempi del Presidente Marcello Melani, cui ora è intitolato lo stadio di Pistoia. L'allenatore era Lido Vieri ; in rosa, tra gli altri in futuro C.T. Marcello Lippi e l'ex laziale Mario Frustalupi. Quella squadra dopo una buona partenza disputò un pessimo girone di ritorno e retrocesse. Altro felice periodo a cavallo tra gli anni 90 e 2000 con Andrea Agostinelli in panchina la Pistoiese tornò in serie B. nel 99. In quegli anni, in rosa c'erano gli attaccanti della Fiorentina Ciccio Baiano e Giacomno Banchelli, il rosetano Mino Bizzarri, il capitano Andrea Bellini. Nel 2002 la retrocessione in C1.Nelle stagioni seguenti si alternarono alla guida tecnica, tra gli altri, Massimo Ficcadenti e Walter Mazzarri. In questo campionato si sono alternati diversi allenatori inizialmente la fiducia a David Sassarini per poi passare a Giovanni Lopez, infine dopo il passaggio di proprietà delle quote di maggioranza della Pistoiese, che dalla famiglia Ferrari passano all'imprenditore tedesco Stefan Lehmann le cose sono cambiate. Dopo undici anni si chiude la gestione Ferrari ed è tutto pronto per l'inizio di una storia nuova per i toscani, da subito Il nuovo Presidente si affida per la gestione tecnica a un nuovo Direttore Sportivo, per lui un ritorno Gianni Rosati. Toccherà a lui provare a risollevare le sorti di una squadra che attualmente naviga in acque poco tranquille. La squadra ha ottenuto molto poco sotto il profilo dei risultati e per centrare la salvezza il nuovo D. S è intervenuto in modo massiccio con 20 operazioni tra entrate e uscite. Rosati , ha ridisegnato la squadra a Milano nel calcio-mercato Il nuovo tecnico scelto da Rosati è Alessandrini i Marco con ben 650 gare in panchina nei professionisti e nei dilettanti . Ha allenato tantissime squadre come Fano, Vis Pesaro, Fermana, Giulianova, Gubbio, Spezia, Maceratese e Sud Tirol. Il suo modulo è il 4-4-2, in porta il goriziano Seculin è stato il primo tassello e un investimento significativo, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ex Spal 5 gare in B. in questa stagione, Juve Stabia e 6 anni col Chievo Verona in A e B : molto bravo tra i pali, sicuramente nella sua carriera meritava più considerazione per le notevoli qualità, bravo nelle uscite, comanda la difesa con grande autorità. Nella difesa a quattro a destra il rumeno Nica, svincolato dalla Dinamo di Bucarest, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ex Latina e Avellino in B : tecnicamente molto valido, buona duttilità tattica in caso di cambio di modulo, attualmente non è in buona condizione fisica. Centro destra Moretti in prestito dall'Inter ex Under 17 e Under 18 : elemento ricco di talento, capace di proporsi in entrambe le fasi, ovvero assolve sia i compiti di copertura che di supporto nel gioco offensivo. Per caratteristiche tecniche nella primavera dell'Inter era uno dei migliori. Centro sinistra Venturini cresciuto nel settore giovanile del Cesena, acquistato a gennaio dalla Fidelis Andria, ex Ravenna, Mantova, Rimini, S. Arcangelo: forte di testa, molto falloso, spesso in ritardo sull'uomo. A sinistra Martina cresciuto nel settore giovanile del Trapani : molto vivace, spinge con facilità nella corsia di sinistra, intoccabile per il gioco di Alessandrini. A centrocampo a destra Mezzoni in prestito dalla primavera del Napoli : esterno con spiccate attitudini offensive si disimpegna anche nella fase difensiva, tanta qualità. Centro destra il Rumeno Suciu, si tratta di un giocatore importante, ex Torino in A ,ex Crotone, Juve Stabia in B. Lecce e Pordenone : mediano che abbina qualità e quantità, struttura fisica importante, tecnicamente molto bravo. Centro sinistra Marcucci, 11 anni nei giallorossi della Roma : personalità di grande leader, capitano dell'under 19, il tecnico De Rossi tecnico della primavera della Roma per lui ha speso parole importanti, ex Reggina, Foggia e Virtus Entella in B. A sinistra Pertica un giovane interessante, crossa molto bene sul settore di sinistra, tanta corsa in campo. In avanti il serbo Bocic in prestito dal Pescara, cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese acquistato dal Direttore ex Pescara Pierpaolo Marino, un talento molto scattante, motivato, si pensava a un graduale inserimento nella prima squadra del Pescara ma ha deluso le aspettative .Nato a Belgrado ma dopo appena 8 mesi ha lasciato tutto per colpa della guerra. Compagno di reparto Di Massimo un acquisto dalla Triestina con un contratto fino al 2024, cresciuto a S. OMERO ,ceduto all'Avezzano per poi fare il grande salto alla Juventus, ex Sambenedettese, Catanzaro e Triestina : rapido, veloce in progressione, bravo tecnicamente, conosce la porta a Catanzaro ha realizzato 8 reti. Altri giocatori a disposizione non ci sarà l'ex Teramo Pinzauti squalificato, l'attaccante montenegrino Stijepovic, il centrocampista Castellano ex Livorno, Alessandria, cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, il difensore Sottini, l'attaccante pescarese Di Matteo e il sempre eterno centrocampista Valiani 42 anni con ben 677 gare nei professionisti ex Livorno, Parma e Siena in A. Dopo la gara stupenda di Viterbo con tante emozioni vissute i biancorossi proseguono la rincorsa alla salvezza in una gara molto difficile per i recenti importanti innesti di gennaio nella Pistoiese. A fare la differenza in questo periodo di gare ravvicinale è importante la gestione dei giocatori della rosa che da qui a fine mese le occasioni per scendere in campo non mancheranno per nessuno. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI