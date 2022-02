GIRO D’ITALIA, LIRIS: "GRANDE VETRINA PER L’ABRUZZO CHE SI CONFERMA PRONTO PER I GRANDI EVENTI"

“L' incontro che si è svolto nei mesi scorsi a Milano, al quale ho partecipato con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e Maurizio Formichetti ha prodotto il risultato sperato che oggi, in conferenza stampa, abbiamo potuto illustrare. L’Abruzzo sarà grande protagonista al prossimo Giro d’Italia con due tappe, la Isernia-Blockhaus la Pescara-Jesi del 15 e 17 maggio. Questo vuol dire che la carovana rosa arriverà in Abruzzo per poi rimanere nella giornata di riposo e poi per la successiva partenza. Saranno 3 giorni nei quali la nostra regione sarà all'attenzione dei media nazionali e internazionali. L’attenzione che il governo regionale mostra nei confronti del Giro d’Italia ci ha permesso di averlo per il sesto anno consecutivo, cosa non facile, e peraltro ci può fare da apripista anche per l’edizione del 2023”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale a margine della conferenza stampa di questa mattina a Pescara.

“L’obiettivo di questa amministrazione, chiarito sin dall’assegnazione delle deleghe all’inizio della legislatura, è sempre stato quello di accogliere in Abruzzo i grandi eventi, per esportare il brand dell’Abruzzo fuori dai confini nazionali e internazionali, e il Giro è il grande evento per eccellenza, è il Festival di Sanremo dello sport”.



Lo ha detto l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, partecipando stamattina a Pescara alla conferenza stampa di presentazione delle due tappe dell’edizione 2022 del Giro d’Italia (Isernia-Blockhaus e Pescara-Jesi) e la frazione teramana della Tirreno-Adriatico (Cascata delle Marmore-Bellante).



“Abbiamo dimostrato, anche nei momenti difficili come gli ultimi due anni, di essere affidabili interlocutori e di esserlo stati anche quando le misure anti-Covid rendevano impossibile organizzare i grandi eventi e questa credibilità credo sia ricompensata da un’attenzione che Rcs riserva nei confronti dell’Abruzzo, sia per quanto riguarda il Giro sia la Tirreno-Adriatico”.



“Siamo al fianco dei sindaci, che hanno grandi responsabilità nell’organizzazione delle partenze e degli arrivi”, ha aggiunto Liris, “lo scorso anno è stato privilegiato l’entroterra, sostenendo le richieste delle amministrazioni locali, e c’era stato l’impegno a prestare la giusta attenzione anche alla fascia costiera e alla città di Pescara”.