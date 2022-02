LA VOCE DEL MISTER / UN PUNTO PRESO O DUE PERSI?

Il Teramo conquista un solo punto contro il fanalino di coda Pistoiese. Non fai in tempo a sostenere che il Teramo sia entrato in sintonia con la continuità, ( anche se un punto fa sempre classifica ) che puntualmente si verifica il solito errore difensivo nella marcatura dell'attaccante Vano lasciato solo soletto nell'area piccola, nullo fino a quel momento. Un pareggio sfortunato, sembrava una serata perfetta i biancorossi specie nel primo tempo hanno giocato una buona gara. La delusione è che questi risultati discontinui di questa squadra lascia tanta amarezza, sono ancora evidenti momenti di distrazione ad altri momenti momenti di bel gioco. A parziale giustificazione la serata strepitosa del portiere avversario Seculin, protagonista di alcuni interventi notevoli, di quelli che vengono definiti di istinto. Ottimo senso della posizione, è stato veramente bravo almeno su tre palle gol, si è trovato sempre al posto giusto. Queste partite ci servono di lezione, le partite vanno chiuse specie se si ha il pallino del gioco per ben 80 minuti. Contava solo vincere e non ci siamo riusciti, ci siamo divorati almeno tre - quattro palle gol. Insomma lì davanti, si è più portati a cercare la giocata che a provare la battuta di forza nella porta avversaria. I biancorossi giocano molto con il possesso palla, a volte penso che dovremmo provare soluzioni più concrete sotto porta e meno scolastiche. E' evidente che avremmo meritato di vincere, abbiamo concesso la rete alla prima e unica occasione da rete dell'avversario. Adesso bisogna continuare con il lavoro settimanale migliorando l'affiatamento con i nuovi, specie sotto l'aspetto atletico dove sul finire siamo mancati. Sicuramente un passo indietro, se si subisce un pareggio casalingo significa che qualcosa da migliorare c'è. La squadra ripeto ha disputato un buon primo tempo e parte del secondo, abbiamo creato e tirato in porta. Potevamo chiuderla ma non è stato così. Ci sono momenti della partita che l'avversario riesce a giocare meglio, ma questo non dice che dobbiamo subire gol. Quando l'avversario reagisce e alza la pressione bisogna intuire che bisogna accorciare per far passare quel momento e agire di rimessa. Dovevamo portare a casa una vittoria che sarebbe stata molto importante per la classifica, purtroppo abbiamo buttato via due punti. Forza Teramo