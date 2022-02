UN ATP CHALLENGER TOUR A ROSETO, DAL 6 AL 13 MARZO

Un ATP Challenger Tour che vedrà Roseto degli Abruzzi protagonista con due tappe, dal 6 al 13 marzo e dal 13 al 20 marzo nel circolo tennis di Roseto.

Si tratta di un Torneo internazionale maschile che consente agli atleti di acquisire un ranking che permette di ottenere punteggi. Una formula nuova, back to back, cioè una tappa di seguito e peraltro si tratta degli unici tornei ATP in Europa. In conferenza stampa il presidente del circolo tennis di Roseto Luigi Bianchini, il sindaco di Roseto Mario Nugnes e Luca Del Federico direttore tecnico del Torneo. La formula I Love Abruzzo legata al tennis con iGrandi eventi che hanno toccato anche il capoluogo è stata inventata l’anno scorso ed è una formula che parla ai territori e permette anche di curare gli impianti sportivi.

Il sindaco di Roseto ha parlato dell’importanza di questo evento e della sinergia con la Regione Abruzzo anche per spingere un turismo che possa vivere non solo d’estate. Il presidente del tennis club Roseto Luigi Bianchini si è soffermato sugli aspetti più tecnici di organizzazione del circolo. L’ambizione di fare un torneo così importante mette al centro Roseto e non solo il circolo. Luca Del Federico, promoter del Torneo, si è attivato subito per organizzare queste date a Roseto dopo che due circoli internazionali avevano rinunciato. L’Abruzzo si è subito messo a disposizione con l’assessore Liris. Si vuole spingere sempre più l’Abruzzo a diventare una Tennis Land, del resto l’esperienza dello scorso anno ha fatto capire come l’asticella vada alzata. Il circolo di Roseto si è rivelato idoneo e l’Atp ha risposto a gennaio per cui l’organizzazione è stata davvero stringente. Ci sono giocatori top ranking 30. Per rafforzare la spinta turistica si è organizzato in queste date smaltate su un periodo più lungo e portare un incoming più importante sul territorio. Saranno coinvolte anche Alba Adriatica e Tortoreto con i campi di allenamento.