LA VOCE DEL MISTER / ALLA SCOPERTA DEL PROSSIMO AVVERSARIO: IL GUBBIO

Il Gubbio venne fondato nel 1910. La Società rossoblu annovera due campionati di serie B. Il primo nel 1947-1948 e il secondo nel 2011-2012 entrambe a seguito di due campionati vinti. Il tecnico della squadra è l'ex capitano del Genoa Vincenzo Torrente 400 gare col grifone, ex difensore della Nocerina, Alessandria e Genoa. Come allenatore ha allenato il Bari, Salerno in B, Vicenza, Sicula Leonzio e Gubbio che ha portato in B. è stato premiato dal F.I.G.C con la panchina d'oro nel campionato 2010-2011 Il suo modulo è il 4-3-1-2. In porta Ghidotti cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e nazionale Under 20 : un giovane promettente, trasmette sicurezza alla squadra, guida la difesa molto bene e si fa trovare pronto sulle palle alte non poco per un giovane 2000, è stato l'artefice del pareggio con la capolista Reggiana al Mapei Stadium. La linea difensiva a quattro a destra Formiconi, che ha preso il posto del( marocchino Oukhadda ceduto a gennaio al Modena) : ex Triestina, Pordenone, Benevento, Grosseto e Cremonese : recupera molti palloni in fase difensiva, spinge parecchio sulla fascia destra, ha disputato buone gare per averlo visto al Bonolis diverse volte, molto determinato. Centro destra Redolfi, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, lo scorso anno con la Vibonese, ex Reggina, Juve Stabia, Como, Pro-Vercelli in B: l'esperto centrale è molto bravo nel leggere il gioco avversario e coprire gli spazi, molto forte di testa viene a saltare su palla inattiva. Centro sinistra Migliorini ex Catanzaro, Ternana, Cittadella, Benevento in B ( 4 anni ) : dal fisico imponente e molto abile nel gioco aereo, molto ostico. Giocatore di categoria difficile da superare, ha tanta grinta, è un uomo squadra. A sinistra il giovane Bonini cresciuto nel settore giovanile del Bologna ex Virtus Entella in B : un mancino naturale, bravo nelle diagonali difensive, uno dei giovani esterni più bravi della categoria. Il centrocampo a tre a destra l'ex Teramo Bulevardi nella stagione 2016-2017 ha disputato con la maglia biancorossa 19 gare realizzando 4 reti: Ex Legnano, Cavese, Siena, Pordenone e Aquila, cresciuto nel settore giovanile del Pescara : un vero cursore a tutto campo con incursioni in area di rigore ha realizzato 3 reti, tanta corsa, non da punti di riferimento, copre molto bene la palla, tecnicamente valido buon dribbling. Centrale Cittadino cresciuto nel settore giovanile della Roma, ex Bisceglie, Foggia, Latina e Mantova : giocatore di livello, ha una buona capacità tecnica e tattica, ha realizzato 5 reti in campionato, un vero regista, da lui parte il gioco del Gubbio, attenti alle punizioni dal limite .Lo scorso anno nella gara di Bisceglie dove il Teramo perse per 1 - 0 è stato sicuramente il migliore in campo mi fece una notevole impressione. A sinistra Di Noia ex Andria , acquistato nella riapertura delle liste, in prestito dal Perugia, ex Chievo, Carpi, Cesena, Ternana e Bari in B: attualmente titolare, ci potrebbe essere l'avvicendamento con Tazzer che mi fece un'ottima impressione 2 anni fa col Monopoli di Scienza che vinse al Bonolis per 3-0 e realizzò una rete : cresciuto nel settore giovanile del Genoa, esterno con spiccate caratteristiche difensive, taglio coi tempi giusti, un esterno moderno capace di agire nelle due corsie esterne grazie ad una apprezzabile duttilità. Acquisto di Gennaio del giovane 1999 che ha lasciato il Monopoli per Gubbio.Trequartista il piccoletto Arena, classe 2000 cresciuto nel Catania, si è messo in luce in serie D. con le maglie di Acireale e F.C. Messina : un vero talento, fantasista, una vera rivelazione del campionato, col suo movimento mise in crisi le difese della Reggiana e del Pescara , esterno d'attacco veloce ha realizzato 4 reti in campionato, buon dribbling, da tenere in grande considerazione. In avanti attualmente Spalluto, cresciuto nel settore giovanile della società, ma penso che giocherà l'esperto Sarao ex Catania, Reggina, Cesena, Virtus Francavilla, Monopoli e Lumezzane : lo scorso anno ha realizzato 7 reti con la squadra etnea, l'ho visto giocare a Catania dove il Teramo vinse per 1-0 : mi fece una buona impressione, forte sul gioco aereo, un vero ariete, conosce la porta in campionato ha realizzato 4 reti, tecnicamente molto valido. Compagno di reparto il Romano Mangni : cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ex Lecco, Monopoli dove realizzò 11 reti, Ascoli, Latina e Modena in B: ha realizzato solo 2 reti in campionato, veloce con buoni inserimenti in area, discreto nel gioco aereo, gioca più sul versante esterno d'attacco. A disposizione giocatori di livello che per il turnover potrebbero essere impiegati anche da subito titolari : lo spagnolo Saint Maza un buon passato con le giovanili del Barcellona, ex Reggina in B, Foggia e Cavese. elemento tecnicamente validissimo. Il centrocampista Malaccari da 7 anni a Gubbio . Non dovrebbe esserci il bravo Fantacci infortunato lo scorso anno molto bravo con la Juve Stabia. Gara difficile per i biancorossi , massima attenzione in campo per confermarsi nelle ottime gare esterne disputate e proseguire con la serie dei risultati positivi. Una prova per capire e comprendere le vere capacità biancorosse per raggiungere l'obiettivo finale ossia la salvezza. Forza Teramo