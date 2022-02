LA VOCE DEL MISTER / IL PROSSIMO AVVERSARIO: IL MODENA

Il sodalizio sorto nel 2018 è l'erede del Modena football Club fondato nel 1912 e fallito nel 2017, da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive in serie A, ove il miglior piazzamento è un terzo posto nel 1946-1947. Nel suo palmares si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di serie B. , una supercoppa di serie C. e in campo internazionale, due coppe Anglo- Italiane. Vanta inoltre la 21 miglior tradizione sportiva in Italia. Gli storici e principali colori del Modena sono il giallo e il blu. Il Presidente della nuova società che a Giugno del 2021 è passata a Carlo Rivetti. Il passaggio di consegne è avvenuto allo stadio Braglia, alla presenza della vecchia e nuova società. Il Presidente Carlo Rivetti è il numero uno del marchio di Stone Island, il figlio Matteo Rivetti è stato nominato amministratore delegato e Direttore Generale. La Società si è più fortificata nell'operazione di fusione col marchio Moncler e punta a un progetto importante .Il Presidente Rivetti è stato anche un giocatore delle giovanili del Torino, il suo ruolo era libero difensivo. In passato il Modena ha avuto allenatori importanti come Stefano Pioli, Malesani, Bersellini, Bruno Pace, Ulivieri. Calciatori di rilievo fecero parte in passato nella squadra gialloblù , su tutti : il centrocampista cileno Jorge Toro, uno dei giustizieri dell'Italia ai mondiali del 1962, in una memorabile corrida in cui agli azzurri saltarono i nervi, Cile 2 Italia 0 ( il secondo gol realizzato cileno Toro ). In seguito fu ceduto dal Colo al Toro. Giocatori importanti che hanno vestito la maglia giallo-blù : Cristian Bucchi, Frutti, Brighenti, Ghezzi, Ardemagni, Baresi Giuseppe, Chiesa Enrico ex Teramo, Luca - Toni campione del mondo del 2006, Le Grottaglie, l'ex allenatore del Giulianova Scarascia. Tanto entusiasmo a Modena la capolista dei record è un gruppo unito compatto e c'è un'unità di vedute a differenza dell'inizio dove la squadra era timorosa e con il gruppo sono cresciuti anche i singoli. Contro la Viterbese Domenica scorsa ha faticato non poco a vincere la gara per 1-0 con un rigore di Ogunseye a pochi minuti dal termine.Il Presidente Rivetti dopo la gara ha rilasciato questa dichiarazione : siamo diventati una squadra vera, le difficoltà ci aiutano a restare uniti e la motivazione dei ragazzi è ancora forte. Il tecnico è l'esperto Attilio Tesser ex difensore del Napoli, Udinese e Catania.Come allenatore oltre aver vinto alcuni campionati a Cremona, Pordenone e a ( Novara con il direttore sportivo Pasquale Sensibile ex calciatore del Teramo nelle stagioni 1991-1993 disputando 29 gare oggi Direttore sportivo della squadra turca del Galatasaray ) ha allenato squadre importanti come Pordenone Cremonese, Avellino, Ternana, Novara, Ascoli, Mantova e Cagliari. Il suo modulo preferito è il 4-3-1-2.In porta Gagno ex Ternana e Brescia : portiere di sicuro affidamento , bravo tra i pali, trasmette sicurezza alla squadra, si fa trovare sempre pronto sulle palle alte. La difesa a quattro a destra l'abruzzese di Avezzano Ciofani ex Bari lo scorso anno, Frosinone, Ternana e Pescara : difensore molto esperto, forte di testa viene a saltare su palla inattiva, molto falloso e determinato. Centro destra nell'ultima gara ha giocato l'ex Teramo Piacentini, 97 gare in biancorosso in 3 anni di permanenza. E' cresciuto molto, caratteristiche tecniche che abbiamo visto nei quattro anni in biancorosso. A mio giudizio dopo il turno di riposo nella gara di Viterbo dovrebbe rientrare Silvestri lo scorso anno a Catania, ex Trapani e Spal : bravo nel leggere il gioco avversario , difficile da superare , ottime qualità sul gioco aereo, spesso su palla inattiva viene a saltare ti testa. Centro sinistra il capitano l'esperto Pergreffi ex Lecco e Piacenza: un 'autentica colonna del reparto, non velocissimo, mantiene molto diligentemente la posizione difensiva, buona tecnica di base e tempismo negli interventi. A sinistra il. Brasiliano Azzi ex Cittadella, Spezia B, Bisceglie, Pro Vercelli, Lecco e Seregno : fisicamente prestante, spinge parecchio sul versante sinistro, fra le sue caratteristiche principali ci sono l'abilità nel crossare dalla fascia e nella corsa, che lo rendono presente sia in fase difensiva che quella offensiva, grazie alla sua resistenza, conosce la porta 6 sono le sue reti in campionato. A centrocampo a destra Scarsella ex Feralpisalò, Cremonese, Trapani, Catania e Frosinone : rendimento sempre positivo in campo, uno dei migliori centrocampisti della categoria con buone incursioni in area di rigore, 10 sono le sue marcature. Centrale Gerli cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, ex Entella, Siena e Bassano : un vero regista, gioca prevalentemente di prima, cosa che mette in evidenza il suo grande talento calcistico, un vero allenatore in campo. A sinistra Armellino ex Monza, Lecce e Matera : bravo tecnicamente, meno nella fase di interdizione, dotato di un buon tiro, 7 reti in campionato, bravo nella fase di costruzione del gioco. I trequartisti a destra Minesso ex Pisa e Padova e Cittadella in B. lo conosciamo per averlo visto quando giocava col Bassano e realizzò 10 reti in campionato : ottimi tempi di inserimento 7 reti in questo campionato, conosce la porta, si inserisce molto bene in area di rigore avversaria in maniera convincente. Al suo fianco il mancino Tremolada ex Cosenza, Brescia, Entella, Ternana, Arezzo, Varese e Reggiana : il calciatore che ogni allenatore vorrebbe in squadra, calcia molto bene le punizioni e i calci d'angolo, tecnicamente molto valido, buon dribbling, ottimo tiro 5 gol in campionato. In avanti come punta centrale Longo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter acquistato a gennaio dal Vicenza, ex in Venezia B, Cagliari e Verona in serie A : era una promessa in passato poi scomparso dal radar, sicuramente un buon attaccante, veloce e rapido e per il gioco di Tesser sa creare gli spazi ai trequartisti negli inserimenti da dietro. Altri giocatori in una rosa importante che punta decisamente alla vittoria del campionato : l'attaccante Nigeriano Ogunseye ex Olbia e Cittadella 188 presenze nei professionisti con 42 realizzazioni che potrebbe giocare dall'inizio : fisicamente prestante, fa molto movimento in avanti 4 reti in questo campionato, parte da lontano, forte di testa da tenere in considerazione in area di rigore. Il centrocampista Magnino acquistato a Gennaio dal Pordenone in B, il trequartista Mosti, la mezzala D'uca, il portiere di riserva Narciso, 41 anni ex Teramo che fu acquistato a Gennaio dal Gubbio nella stagione 2016-2017 con 16 presenze, il difensore Baroni, l'ultimo acquisto l'esterno difensivo prelevato dal Gubbio a Gennaio il Marocchino Oukhadda. L'attaccante ex giovanili dell'Inter 2002 Bonfanti ha realizzato 5 reti in campionato. Mancherà il centravanti Marotta per un intervento per la correzione dell'alluce valgo e lo stopper Ingegneri per un intervento all'ernia . Per concludere un esame importante di verifica per capire se questa squadra e il tecnico hanno gli anticorpi giusti per combattere il VIRUS " Bonolis ". Forza Teramo