TERAMO CALCIO / PROCESSO PER LE QUOTE SOCIETARIE RINVIATO

Nessun provvedimento a carico del Teramo Calcio, per ora, nel procedimento che segue il deferimento alla Giustizia sportiva per il caso del passaggio di proprietà delle quote. Il dibattimento, previsto per oggi, è stato infatti rinviato al 17 marzo, perché si dovranno valutare "le modifiche in corso di valutazione riguardanti le norme federali per le acquisizioni societarie“.