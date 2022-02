LA SOCIETA' RESPINGE LE DIMISSIONI DI MASSIMO EPIFANI

Vengono respinte le dimissioni del tecnico Massimo Epifani rassegnate nella serata del 21 Febbraio u.s.

Tale decisione è arrivata dopo una serie di attente valutazioni. Le responsabilità, infatti, sono da condividere equamente tra tutte le parti in causa interne alla società ed il gruppo squadra, nessuno escluso.

Pur comprendendo la delusione di tutta la comunità di Notaresco per la mancanza di risultati che tutti auspicavamo, in primis da parte della proprietà che ha, ancora una volta, profuso sforzi economici rilevanti, la società S.N. Notaresco 2018 chiede a tutti i tifosi l’unione di intenti per il raggiungimento del mantenimento della categoria, obiettivo minimo e, ad oggi, per niente scontato.

Sarà premura della scrivente società, poi, a risultato raggiunto, esaminare bene le cose che non hanno funzionato sino ad oggi nella corrente stagione.