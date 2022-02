LA VOCE DEL MISTER / UNA SCONFITTA IMMERITATA

I biancorossi dopo 4 risultati positivi subiscono una sconfitta sicuramente immeritata, offrendo una buona prestazione. Perdere contro la capolista era fisiologico attendersela, ma i calciatori biancorossi sono usciti a testa alta dal Bonolis. I biancorossi ha sofferto il possesso palla degli avversari ma ha ricevuto pochi tiri in porta. La gara ha visto un giusto merito che si attribuisce al lavoro svolto da Guidi, ha recepito in pieno la filosofia di una squadra che ti aggredisce fa un pressing molto alto, sa difendersi meglio, difendersi tutti assieme capaci di togliere gli spazi utili agli avversari.Il tecnico toscano sarà sicuramente orgoglioso di quanto sta ricavando dalla squadra.L'unica osservazione da fare e che quando caliamo dal punto di vista dell'energia e dell'intensità il nostro livello di prestazione si abbassa. Entrambe le squadre hanno provato a vincere, pressando spingendo e osando. I rispettivi allenatori hanno confermato di prediligere il gioco a vincere. Dopo il vantaggio biancorosso, (un merito al capitano Arrigoni battendo un rigore che pesava tantissimo).,l'avversario ha faticato non poco per realizzare la rete del pareggio, l'avversario ha avuto la fortuna di realizzare un tiro dalla distanza di Tremolada, (giocatore di altra categoria ) con un tiro stupendo dalla distanza che solo un campione come lui può fare.A mio giudizio in campo le squadre hanno avuto la supremazia un tempo per parte, il Modena meglio nel primo tempo, meglio il Teramo nel secondo specie nei minuti finali alla ricerca di un pareggio giusto. Guidi ha riproposto la difesa a tre che si è comportata molto bene.Il rammarico è che se si andava al riposo sul vantaggio biancorosso, sicuramente non era facile per il Modena espugnare il Bonolis. Resta comunque la soddisfazione che in classifica la squadra biancorossa sia fuori dalla zona retrocessione. Il Teramo adesso ha un senso in campo, forse con un mediano di interdizione ancora meglio, ed è tonica, ora gli serve un ulteriore scossone per migliorare la posizione in classifica, fra tre giorni si torna in campo al Bonolis arriva il Grosseto, una gara da vincere a tutti i costi.Per concludere perchè la partita fosse stata perfetta, è mancato solo il risultato positivo che meritava ampiamente.Oggi un voto in pagella per la squadra sicuramente da 7, per l'impegno, la volontà e la voglia di vincere, complimenti. Forza Teramo