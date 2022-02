LA VOCE DEL MISTER / IL PROSSIMO AVVERSARIO: IL GROSSETO

L'unione sportiva Grosseto 1912 S.R.L. è il maggior sodalizio calcistico della città toscana, in quanto depositario della tradizione sportiva iniziata nel 1912. Dal punto di vista storico, il Grosseto vanta quale maggior successo sei partecipazioni consecutive al campionato di serie B. Il miglior piazzamento il sesto posto, con partecipazione ai play-off promozione per la massima serie nella stagione 2008-2009. Ha inoltre vinto i campionati di serie C1-C2 e serie D.In questo campionato a Dicembre si è verificato il passaggio di consegne dalla famiglia Ceri alla nuova proprietà capitanata dall'imprenditore di origine campana Nicola Di Matteo con una breve apparizione a Teramo. Della nuova proprietà fa parte anche l'ex Direttore Generale del Teramo calcio Emilio Capaldi , abruzzese di Celano, ha una lunga esperienza dirigenziale dalla stagione 1983, con una parentesi a Francavilla, con collaborazione continua con squadre di club importanti. la famiglia Ceri resterà con una quota all'interno della struttura .Capaldi è l'uomo di fiducia di Di Matteo, con lui ha ha già operato in passato.Il nuovo corso del Presidente Di Matteo è con il chiaro e preciso intendo di portare la squadra alla salvezza. I miglioramenti si sono visti grazie a buoni interventi sul mercato di Gennaio.La nuova società biancorossa ha affidato la guida tecnica della prima squadra a l'ex allenatore del Teramo nella stagione 2018-2019, ex allenatore di Reggina, Viterbese, Latina e Lupa Roma che sostituisce Lamberto Magrini. Il tecnico dispone la squadra con il modulo 3-5-2. Fuori per infortunio Capanni. Rabiu, Falloni e Peretti. Squalificato il capitano Ciotti. In porta Barosi cresciuto nel settore giovanile della Cremonese da 3 anni a Grosseto : un giovane promettente, trasmette sicurezza alla squadra, guida la difesa molto bene e si fa trovare sempre pronto sulle palle alte, cosa di non di poco conto per un giovane. La linea difensiva a tre a destra Gorelli ex Pontedera e Grosseto, da 4 anni a Grosseto : recupera molti palloni in fase difensiva, molto determinato, forte di testa. Centro destra considerando la squalifica di Ciolli il tecnico sposterà sicuramente al suo posto Siniega , cresciuto nei settori giovanili del Torino e dell'Empoli, in prestito dalla società toscana : bravo nel leggere il gioco avversario e a coprire gli spazi difensivi. Centro sinistra Salvi cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta ex Pistoiese e Pontedera : attento e concentrato , bravo nelle chiusure difensive. Il centrocampo a cinque a destra rientra Raimo che rientra dalla squalifica, ex Pontedera, a Grosseto da tre anni : spinge parecchio sulla fascia destra molto bravo nei cross, non molla mai. Centro destra Bruzzo acquistato a Gennaio dal Potenza, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ex Avellino e Pontedera : ottimo cursore a tutto campo, è cresciuto molto in questi ultimi anni, buon interditore. Centrale rientra dalla squalifica Cretella ex Gavorrano da 4 anni a Grosseto, ex Teramo nella stagione 2018-2019 : lotta su ogni pallone, prevalentemente gioca di prima, meno bravo nella fase di interdizione. Centro sinistra Piccoli cresciuto nel settore giovanile del Torino, ex Ravenna, Giana Erminio e Livorno : un buon centrocampista scoperto tardi, combatte con grande decisione a centrocampo fornendo una preziosa regia per allargare il gioco bravo anche nella fase difensiva. A sinistra Mauceri cresciuto nel settore giovanile del Palermo, acquistato a Gennaio in via definitiva dalla Vibonese : molto rapido, spinge con decisione sia in fase offensiva che difensiva. In avanti Nocciolini in prestito dal Monopoli nel mercato di Gennaio, ex Renate, Sambenedettese, Ravenna, Pordenone, Parma , Pisa e Forli : a mio giudizio è uno degli attaccanti più forti della categoria se sta bene fisicamente, conosce la porta come pochi, un vero rapace dell'area di rigore, si muove su tutto il fronte d'attacco, mai perderlo di vista, 105 gol in carriera. Al suo fianco l'ex Cagliari Arras ex Olbia: molto bravo sotto porta, in questo campionato ha realizzato 5 reti, dotato di un buon tiro con buone doti realizzative. A disposizione dopo la cessione di De Simone alla Juve Stabia e Dell'Agnello al Seregno nel mercato di gennaio. Tanti sono i giovani acquistati come Saporiti in prestito dal Modena, un giovane 2003 Tiberi cresciuto nel settore giovanile della società. Altro elemento a disposizione che potrebbe entrare in corsa l'attaccante Moscati da 3 anni a Grosseto, ex Livorno, lo scorso anno 7 reti. Gara da disputare con la stessa determinazione vista nella gara contro il Modena dove il Teramo ha giocato un'ottima gara. Il Grosseto ha creato diversi problemi a squadre di alta classifica pareggiando con le prime tre squadre del campionato Modena, Reggiana e Cesena.I biancorossi devono vincere con le buone o le cattive con la massima attenzione difensiva.Il bottino del Bonolis è stato sempre magrissimo. I calciatori devono lottare in campo e massima concentrazione ripeto vista con il Modena. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI