LA VOCE DEL MISTER / IL TERAMO VINCE E ADESSO PUÒ AMBIRE AI PLAY OFF

Il Teramo con questa vittoria forse è uscito dal tunnel della bassa classifica dove era finito mesi addietro. Per farlo ha trovato il bomber D'Andrea, l'attaccante del Teramo è salito a quota quattro, è stato impiegato 516 minuti in campo in nove gare disputate, non sono pochi considerando che da Professionista in passato a Foggia e Seregno aveva giocato 48 gare con soli 5 reti all'attivo. I diavoli come al solito inizialmente ha giocato un calcio propositivo concedendo qualcosa in fase difensiva, il Grosseto con la volpe Nocciolini ha sbloccato il risultato, ma siamo stati bravi a rimontare come a Viterbo e Gubbio ( fermati dall'arbitro Giaccaglia di Iesi per un rigore solare negato ) volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta contro un avversario che ha giocato una buona gara tenendo in apprensione i tifosi biancorossi fino al 95 minuto. Con 33 punti conquistati in classifica e con ancora nove gare da giocare è giusto che i biancorossi abbiano l'ambizione dei play-off a soli quattro punti di distanza. Io suggerisco di viaggiare con modestia, perchè gli avversari di bassa classifica non mollano e lo abbiamo constatato oggi al Bonolis .E evidente che la mia riflessione è quella di limitare al massimo gli errori difensivi, vedi l'anticipo di Nocciolini sul colpo di testa e vantaggio dell'avversario, siamo sempre castigati al primo errore, quindi massima attenzione. Sono convinto che possiamo ancora migliorare, ma non c'è nulla di più saggio solo con l'impegno e la concentrazione in campo si ha la forza di migliorare in futuro Oggi è stata la vittoria della volontà e della determinazione più che della bellezza, spesso il Grosseto ha avuto le sue buone occasioni specie la traversa nei minuti di recupero. Quando si è impegnati alla rincorsa alla salvezza gli uomini duri vengono fuori e che cosa volete che contino la bellezza, lo spettacolo, il possesso palla?. Guidi dopo aver vinto il premio della critica negativa si è tappato le orecchie : che gli esteti critichino pure. IL tecnico nel periodo più difficile del campionato per smentire i più scettici si è aggrappatto alla difesa a tre che lo ha in parte ripagato, non ci sono state più risultati tennistici che avevano subito in passato. Il clima è cambiato questo il dato più confortante. Dopi i rinforzi di Gennaio c'è stato un cambio di passo. Nell'atteggiamento e nella consapevolezza delle proprie forze prima ancora che nel gioco. Ne è venuta fuori una squadra che adesso dà l'impressione di sapere quello che vuole e come ottenerlo. Certo in queste ultime gare cominciando dalla gara di Domenica a Cesena, servono ulteriori conferme e, sotto questo punto di vista le prossime gare saranno banchi di prova da non sbagliare, il traguardo è vicino.La fase difensiva rivisitato e corretto continua a funzionare meglio, anche se subiamo ancora qualche gol, pure la coppia d'attacco Bernardotto e la rivelazione (D'Andrea in grande spolvero) con i numeri di queste ultime gare alla mano hanno dimostrato di poter andare in gol con più frequenza. I grandi errori fatti nella campagna acquisti estiva rivisitati, hanno corretto in parte la squadra.Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI