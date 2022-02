VIDEO / MASSIMO CHIERCHIA LASCIA IL CDA E LA PRESIDENZA DEL TERAMO CALCIO, DA DOMANI ENTRERA' UN COMMERCIALISTA, DAVIDE CIACCIA E IL CUSTODE GIUDIZIARIO

Nella giornata nella quale la battaglia del "Bonolis" se l'aggiudica il Diavolo, ancora in rimonta, sul Grosseto, grazie alla doppietta di D'Andrea ed alla strenua difesa finale, con una traversa per parte per 2-1 ed in attesa di una settimana importante per preparare il test esterno di Cesena, la notizia importante è che Massimo Chierchia lascia la presidenza del Teramo Calcio nelle mani del custode giudiziario a partire da domani. Al suo posto entrerà un commercialista teramano, il custode giudiziario e Davide Ciaccia che probabilmente non ricoprirà il ruolo di presidente. Emozionato Chierchia va via regalando la sua sciarpa alla piccola Rebecca (foto sotto) giovanissima tifosa del Teramo ed emozionato come non mai. Tornerà ad essere un semplice tifoso dei biancorossi.

ASCOLTA CHIERCHIA SU TVSEI