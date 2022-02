TERAMO CALCIO/ L'AMMINISTRATORE UNICO E' STEFANO CAVALLARI, NEL CDA: CARMINE TANCREDI

Dopo l'inchiesta per truffa nei confronti dei fratelli Ciaccia (proprietari del Teramo Calcio) da parte della Procura della Repubblica di Roma che nei mesi scorsi aveva portato al sequestro anche delle quote del Teramo Calcio, poi dissequestrate, questa mattina, come ha reso noto la società biancorossa, è stato rinnovato Consiglio d'Amministrazione del club che sarà ora composto dal dott. Stefano Cavallari, nella veste di amministratore unico e che ricoprirà le deleghe precedentemente occupate dall'amministratore delegato Massimo Chierchia, e dal commercialista Carmine Tancredi, le cui deleghe verranno definite nei prossimi giorni. A Davide Ciaccia verrà conferita una procura speciale per la gestione sportiva del Club.