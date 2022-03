LA VOCE DEL MISTER / ALLA SCOPERTA DEL PROSSIMO AVVERSARIO: IL CESENA

Il Cesena Football club s.r.l. si è costituita nel 2018 dall'Unione tra Cesena football club e Associazione sportiva dilettantistica Romagna Centro fondata nel 1950. Il Cesena originariamente è nato nel 1940 e fallito al termine della stagione 2017-2018. Vanta 13 partecipazioni nella massima serie, detiene attualmente la 38 miglior tradizione sportiva in Italia e il 38 miglior risultato storico nella classifica perpetua della serie A. sommando i punteggi ottenuti nelle varie annate secondo il regolamento dell'epoca. Nel massimo campionato vanta come miglior piazzamento il sesto posto raggiunto nella classifica finale della stagione1975-1976. Tale risultato costituisce il miglior piazzamento mai conquistato da una squadra espressione di una città non capoluogo di provincia nell'epoca del girone unico, a pari merito col risultato conseguito dal Sassuolo nella serie A 2015-2016. Il 20 Dicembre 2021 il Cesena F.C. ha ufficialmente annunciato il passaggio di proprietà al gruppo americano della JRL investments, società che ha sede New York e che fa a capo alla coppia formata da Robert Lewis e John Aiello. L'accordo per il 60% delle quote del Cesena, è stato ufficialmente confermato al club romagnolo sul proprio sito ufficiale. Termina così dopo 80 anni, la tradizione che voleva il Cesena sempre in mano a proprietari romagnoli e a presidenti tutti cesenati nell'ordine Alberto Rognoni, Dino Manuzzi, Edmeo Lugaresi, Giorgio Lugaresi, Igor Campedelli e Corrado Augusto Patrignani .Dopo le due vittorie consecutive ravvicinate di Ancona e Vis Pesaro i tifosi si erano illusi ma nelle ultime due gare esterne di Imola e Pontedera la squadra ha avuto diversi problemi. Problemi a livello tecnico, atletico e mentale. Contro l'Imolese almeno un punticino era arrivato. L'ultima gara esterna di Pontedera, invece si è visto il peggior Cesena del campionato.Un Cesena senza qualità, senza cuore, senza fiato, senza concentrazione, senza attributi. Una squadra che gioca molto con la palla a terra, ma trova grosse difficoltà con le squadre che cercano le palle lunghe. La gara contro i biancorossi sarà l'unica gara che i bianconeri hanno giocato nella loro storia contro il Teramo allo stadio Orogel Stadium Dino Manuzzi. Dopo la stagione 2020-2021 la società ha riconfermato il tecnico lombardo William Viali ex difensore di Ascoli, Lecce, Venezia, Palermo, Perugia, Cremonese, Ancona e Fiorentina . La sua carriera di allenatore a Piacenza, Sud Tirol, Cuneo, Novara e Pro Piacenza. Il suo modulo preferito attualmente è il 4-3-3. In porta l'esperto Nardi classe 1986 ex Santarcangelo ben 11 anni ,Sud Tirol e Chievo in serie B: portiere esperto e molto bravo, sa guidare la difesa con grande autorità, gioca molto bene con i piedi. La linea difensiva a quattro a destra Candela cresciuto nelle giovanili dello Spezia, ex Olbia, Trapani e Pergolettese : è un esterno aggiunto in attacco, bravo in fase difensiva, spinge molto sulla fascia destra, si fa trovare spezzo in zona gol , ha realizzato 4 gol in campionato. Centrale Ciofi cresciuto nel settore giovanile della Roma, da 4 anni a Cesena : forte di testa guida la retroguardia con personalità, spesso viene a saltare su palla inattiva, da il meglio di se in fase di impostazione, ma soffre la fase difensiva .Centro sinistra Pogliano cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, ex Novara e Reggina : forte fisicamente, gioca molto sull'anticipo, grosse qualità sia tecniche che tattiche. A sinistra Favale cresciuto nel settore giovanile del Pisa, ex Lucchese, Reggiana e da due anni a Cesena : bravo nelle chiusure esterne difensive di sinistra, spinge in fase d'attacco con cross calibrati. Il centrocampo a tre a destra Steffè cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ex Triestina, Siena, Trapani, da due anni a Cesena, da rilevare che nella stagione 2016-2017 ha disputato 12 gare con il Teramo : pessima la sua gara contro il Pordenone, buon cursore, dotato di un ottimo tiro dalla distanza, potrebbe essere sostituito dal bravo Ilari non impiegato a Pontedera. Ilari ha giocato 4 anni col Teramo ben 125 gare con 16 reti all'attivo di cui si conoscono le notevoli qualità calcistiche. Centrale ci sono diverse possibilità che rientri Rigoni, ex Pescara, Monza, Reggina, Vicenza in B. e Chievo Verona 4 anni in A : ottimo palleggio, gioca prevalentemente di prima, dotato di un buon lancio, calcia molto bene le punizioni dal limite, un play di sicuro affidamento. Centro sinistra Ardizzone 4 anni con l'Entella e 4 anni con la Pro Vercelli : giocatore di esperienza con una carriera importante, tecnicamente bravo, meno nella fase di interdizione, dotato di un ottimo tiro dalla distanza. In attacco il pezzo forte della squadra con ben 26 realizzazioni del trio Caturano, Bertolussi e Pierini. Caturano da tre anni a Cesena, ex Lecce 3 anni, Ascoli,e Entella in B. ha disputato 312 gare con ben 89 reti : forte di testa, ottimo fiuto da rete, forte fisicamente, in area è pericolosissimo specie nei cross dalle corsie laterali, ha realizzato 7 reti in campionato. Bertolussi lo scorso anno a Cesena ha realizzato 16 reti : è un centravanti moderno, fa molto movimento a tutto campo ,buon dribbling, in area è pericoloso e furbo, da tenere in grande considerazione dai nostri difensori, dopo un ottimo girone d'andata è in un periodo in fase calante ha realizzato 10 reti. A sinistra Pierini cresciuto nelle giovanili del Sassuolo con esordio in serie A disputando 3 gare, ex Ascoli, Cosenza e Spezia in B : ha realizzato 9 reti in campionato, fa molto movimento spazia su tutto il fronte d'attacco, conosce la porta. Mancheranno per infortunio il difensore Mulè, l'ex attaccante ex Teramo Zecca, il difensore Allievi, il centrocampista Missiroli Nel calcio non c'è mai il risultato scontato, la squadra biancorossa deve dare il massimo in campo con concentrazione e spirito di sacrifico come nelle ultime gare, mettendo da parte tutte le situazioni societarie di questi ultimi tempi. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI