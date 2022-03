BRUTTA SCONFITTA DEL TERAMO SUL CAMPO DEL CESENA (2-0), CUPI: «SIAMO SEMPRE STATI IN PARTITA, I RAGAZZI MI SONO PIACIUTI»

Il Teramo perde sul campo del Cesena per 2-0. Un bruttissimo colpo anche per i tifosi partiti al seguito della squadra che hanno dovuto assistere ad una bruttissima sconfitta.

Al termine del match perso a Cesena, stante la squalifica di Guidi, è il suo vice Cupi ad analizzare il match dei biancorossi: «Al di là dell’approccio, purtroppo oggi quella sbavatura iniziale ha messo subito in salita la partita, ma nell’andamento generale i ragazzi mi sono piaciuti, siamo sempre stati in partita, nonostante avessimo davanti un avversario complicato. Abbiamo creato più di un’occasione, ma a differenza delle ultime partite siamo stati poco incisivi sotto porta e nel riempire l’area di rigore. Andremo ad analizzare gli errori commessi in vista di questo finale di campionato, a cominciare dalla prossima sfida salvezza contro il Montevarchi. Oggi anche i risultati dagli altri campi non ci sono stati favorevoli, per questo motivo nelle prossime partite casalinghe e negli scontri diretti in particolare, dobbiamo dire la nostra per raggiungere il prima possibile l’obiettivo».

Lunga è stata la lista degli indisponibili, su ambo i fronti: biancorossi privi di Bellucci, Bouah, Cuccurullo, oltre agli squalificati Bernardotto e Rossetti, bianconeri senza Missiroli, Calderoni, Pittarello, Mulè, Maddaloni, Zecca e Tonin.

Guidi (squalificato, sostituito in panchina dal vice Cupi), opta per un doppio cambio obbligato: Fiorani per Rossetti e Rosso per Bernardotto.

Il Sudtirol e il Bari compiono un altro passo

verso la promozione, mentre nel girone B si riaccende il duello

tra le due corazzate. Il Modena, nel trentesimo turno di regular

season di Serie C, stecca in casa contro l'Olbia, trascinato da

una doppietta di Udoh (1-2) e permette alla Reggiana di tornare a

-2, con il -2-0 sul Pontedera. Vittorie in controllo anche per

Cesena e Pescara, rispettivamente per 2-0 sul Teramo e 2-1 sul

Siena. L'Ancona Matelica va ko contro la Fermana (1-0). Il Gubbio

travolge la Vis Pesaro per 3-0, la Lucchese si riavvicina alla

zona play-off grazie all'1-0 esterno contro la Viterbese,

invischiato nelle ultime posizione assieme alla Pistoiese, che fa

1-1 col Montevarchi. Il Grosseto batte per 2-0 l'Imolese e si

riporta in scia del penultimo posto. Lunedì il posticipo

Entella-Carrarese.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

SERIE C - GIRONE B - 30^ GIORNATA - 06/03

Aq. Montevarchi - Pistoiese 1-1

Cesena - Teramo 2-0

Fermana - Matelica 1-0

Grosseto - Imolese 2-0

Gubbio - Vis Pesaro 3-0

Modena - Olbia 1-2

Pescara - Siena 2-1

Reggiana - Pontedera 2-0

Virtus Entella - Carrarese domani

Viterbese - Lucchese 0-1

CLASSIFICA: Modena 71 punti; Reggiana 69; Cesena 55; Pescara 50;

Entella 49; Ancona Matelica 46; Gubbio 40; Pontedera 39;

Carrarese, Vis Pesaro 38; Lucchese 36; Siena, Olbia 35; Teramo 33;

Montevarchi 31; Fermana 30; Pistoiese 28; Viterbese, Imolese 26;

Grosseto 24.

Imolese 2 punti di penalizzazione

SERIE C/B. RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO-2-

PROSSIMO TURNO - 31^ GIORNATA - 13/03

Carrarese - Modena

Imolese - Virtus Entella

Lucchese - Reggiana

Matelica - Viterbese

Olbia - Pescara

Pistoiese - Cesena

Pontedera - Fermana

Siena - Gubbio

Teramo - Aq. Montevarchi

Vis Pesaro - Grosseto