LA VOCE DEL MISTER / SI ALZA IL BARICENTRO E SI SCOPRE LA DIFESA…

L'altalena continua, dopo una settimana trascorsa a parlare prevalentemente di vicende extra calcistiche la squadra esce sconfitta all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Ogni volta che cerchiamo sin dall'inizio della gara la supremazia territoriale sull'avversario con pressing, continuo e con un baricentro alto, lasciamo sempre scoperta la difesa e becchiamo gol. Un dato che non può passare inosservato perchè i gol incassati sono frutti di errori di sbandamento difensivo sia al 4 minuto del primo tempo sul gol di Pierini N. che al 7 minuto del secondo tempo sul raddoppio di Caturano, eravamo messi male nella fase difensiva, gli avversari con due contropiedi micidiali hanno vinto la gara. Le migliori prestazioni difensive sono arrivate quando la squadra ha coperto meglio la difesa. Voglio dirlo subito : non sappiamo difenderci. Possiamo mettere in difficoltà chiunque se si corregge la fase difensiva da subito perchè altrimenti buttiamo al vento punti per cali di tensione e possibilmente in futuro dare la maglia a chi fisicamente sta meglio ( vedi Codromaz da 2 gare in panchina autore del palo di Siena e il gol contro la Pistoiese ) . In nostro palleggio dall'inizio del campionato è diventato un delirante tiki - taka, se non velocizziamo il gioco e mettere gli attaccanti in condizioni di giocare negli ultimi metri il gol diventa una chimera. Ho apprezzato l'impegno della squadra, e la voglia di ottenere il risultato fino alla fine, ma rimane sempre il rammarico di non aver conquistato con un pò di cattiveria in fase di realizzazione i punti che per certi versi la squadra in parte forse meritava. La mancanza di Bernardotto si è sentita ne avevamo bisogno oggi la sua mancanza si è avvertita e purtroppo non avevamo un attaccante che costituiva un punto di riferimento in avanti, che andava su tutti i palloni, che faceva salire la squadra che dava peso a livello fisico contro i difensori bianconeri. Una citazione particolare al capitano Arrigoni pur sofferente perchè colpito alla caviglia è rimasto in campo sino a fine della gara, un gigante, un simbolo, un vero capitano. Ora massima concentrazione sulla prossima partita contro il Montevarchi, una gara che ha un peso specifico notevole. Alla squadra e al tecnico Guidi una raccomandazione, non deve interessarvi quel che sta accadendo sulle sorti della società. Dovete giocare per la maglia perchè con il massimo impegno dovrete meritare il sostegno dei tifosi. Le altre vicende vanno dimenticate, fin quando avrete l'opportunità di giocare in campo dovete farlo sempre al massimo delle vostre possibilità, questo deve essere l'obiettivo della squadra. Lo sport è questo. Una volta si fa una grande impresa e una volta la fanno gli altri, ma la gara si Sabato al Bonolis ore 17,30, non possiamo fallirla. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI