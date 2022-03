LA VOCE DEL MISTER / ALLA SCOPERTA DELL'AVVERSARIO DI DOMANI, IL MONTEVARCHI

L'Aquila 1902 Montevarchi S.R.L è stata fondata nel 1902, la società raggiunge i maggiori successi della propria storia nel 1984 con la vittoria del campionato interregionale e della Coppa Italia Dilettanti. Il club ha militato a lungo tra i professionisti ed è approdato più volte in serie C. prima della rifondazione, il Montevarchi ha disputato complessivamente 25 stagioni di serie C. e 18 nella vecchia serie C. 2. La società fedele al suo progetto,( la valorizzazione dei giovani) ha impostato la squadra in questo campionato secondo la cosiddetta " Linea Verde ", ossia confermando alcuni elementi dell'anno precedente in serie D. inserendo nuovi giovani arrivando a gestire una rosa la cui età media non raggiunge i 23 anni. L'acquisto più importante di tutti la conferma del tecnico Roberto Malotti artefice della vittoria del campionato di serie D. dello scorso anno. Fin dall'inizio riesce a plasmare la squadra secondo i suoi dettami di gioco e a trasmettere i giusti stimoli ai giocatori, i quali per la maggior parte tanti che avevano giocato nella categoria inferiore, i quali rispondono in modo eccellente sul campo. La squadra è composta ripeto da diversi giovani galvanizzati dall'esordio in C. ottenendo vittorie prestigiose contro squadre di valore contro Modena, Virtus Entella e Ancona. Il tecnico Alberto Malotti confermato dopo il campionato vinto lo scorso anno, in passato ha allenato il S. Donato, la Sestese e il Prato. Il suo modulo preferito è il 4-3-3. In porta Giusti riconfermato, ha disputato sempre campionati di serie D in passato : portiere che ha fatto molto bene nei campionati minori, lo scorso anno è stato premiato come il miglior portiere della Regione Toscana, bravo tra i pali, pur subendo (49 reti la seconda difesa peggiore del girone dopo il Teramo che ne ha subito 50 ) è stato molto bravo in diverse occasioni dimostrando grosse qualità reattive. La difesa nella linea a quattro a destra il rientro di Amatucci da 4 anni a Montevarchi : molto grintoso, tecnicamente bravo, spinge sulla fascia di competenza con grande determinazione. A sinistra Martinelli cresciuto nel settore giovanile della Primavera, ex Perugia da 3 anni a Montevarchi : un mancino che spinge abbastanza e si abbassa molto in fase di non possesso. I due centrali formano una buona coppia molto giovane, sanno chiudere molto bene gli spazi. I quattro difensori si schierano il linea a zona con i due esterni che hanno il compito di proiettarsi in avanti specie a destra Amatucci, mentre i due difensori centrali Tozzuolo classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della società e il Rumeno Dutu cresciuto nella primavera della Fiorentina classe 2001 a loro viene concessa poca libertà offensiva questo per quello che ho visto nella partita di andata. Il centrocampo a destra Chiesa in prestito a gennaio dalla Reggiana, la partita di Domenica contro la Pistoiese è stato poco brillante, non è molto continuo, inesperto, difficoltà nei contrasti. Centrale Mercati in prestito dal Sassuolo : ottimo play, cervello e cuore, sa sempre cosa fare con la palla, detta buone geometrie con una manovra di qualità, da lui parte il gioco del Montevarchi, un elemento seguito da diverse squadre di serie superiore, un classe 2002 molto bravo,( un pensierino ce lo farei per il futuro a Teramo.) A sinistra Giordani acquistato dall'Aglianese in serie D nel mercato di Gennaio : ha disputato sempre campionati di serie D. pur essendo un 1994 . elemento che eccelle nei contrasti e copre il play Mercati nella zona di centrocampo. In avanti a destra Sorrentino acquistato a Gennaio dalla Reggiana in prestito, dove nelle prime 8 gare ha realizzato 2 reti, ha giocato sempre in serie D. con la Caronnese, Lornano e Brenno realizzando la bellezza di 55 reti nei tre campionati disputati. Rapido, dotato di un buon dribbling, ottimo fiuto da rete, elemento da tenere in grande considerazione per le sue notevoli qualità tecniche. Centrale nel trio d'attacco Gambale anche lui giocatore che proviene dalla serie D : forte di testa, un lottatore fa salire la squadra, tecnicamente lascia a desiderare, tanto impegno nei novanta minuti, crea glia spazi per gli inserimenti di Sorrentino e Jallow. A sinistra Jallow ex Gubbio e Ascoli in B. dove ha disputato una gara. Il Gambiano è veloce nella partita di andata dove fummo sconfitti pesantemente fu il migliore in campo, nel contropiede è micidiale, dotato di un buon tiro, di solito entra a gara in corso quando gli avversari hanno speso molto. A disposizione ci sono altri giocatori giovani validi come il difensore Anchy nativo della Costa D'avorio cresciuto nella primavera del Perugia, il centrocampista ex Sambendettese e Ascoli per ben 6 anni Carpani, l'attaccante Barranca , il difensore Lischi , il centrocampista Croato Mionic. L'entusiasmo dei numerosi tifosi al seguito della squadra a Cesena ( Complimenti ), dovranno trascinare con ardore e calore come solito in una gara determinante ai fini della salvezza diretta, il nostro undici biancorosso, facendo sentire agli avversari il peso di giocare al Bonolis, sul rettangolo verde, spirito di sacrificio e abnegazione sono le qualità che i tifosi chiedono al nostro diavolo per scardinare la retroguardia avversaria e far scoppiare di gioia la tifoseria. A voi calciatori spetta il compito di continuare la storia della Teramo calcio nei professionistico. Al tecnico Guidi e a tutta la squadra chiediamo che nelle ultime 8 partire dalle parole passiamo ai fatti Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI