LA VOCE DEL MISTER / SIAMO NELLA TRAPPOLA DEI PLAYOUT

E' meglio dircelo subito : siamo nella trappola dei play-out. C'è un solo modo per tirarci fuori, al tecnico Guidi è richiesto di tirarci fuori dal labirinto in cui oggi purtroppo siamo, ebbene ora bisogna seguire il filo della ragione, senza voltarsi mai indietro, che vuol dire capire cosa c'è stato nella sconfitta di oggi. Perchè il calo di rendimento dei biancorossi e nel risultato dopo la bella prestazione con la capolista Modena, questo significa che bisogna porvi rimedio con coraggio da subito.Il Montevarchi ha attuato un pressing organizzato che ha contrastato il possesso palla dei biancorossi in modo da impedire ai biancorossi l'impostazione dell'azione d'attacco. Tutta la squadra avversaria in maniera ordinata ha dimostrato tanto carattere con tutta la squadra che si aiutava, con una netta pressione su Arrigoni. Il tecnico avversario Roberto Malotti ha intuito che pressando il capitano ci avrebbe tolto ossigeno vitale, così è stato. Ha studiato a fondo che la qualità delle sue prestazioni dipende l'organizzazione della squadra, e fra tutti mettiamoci che abbiamo un inconsistente centrocampo in termine numerico. La ragione suggerisce che il Teramo oggi era prevedibile. Mancano uomini decisivi, perchè gli avversari hanno capito che facciamo un solo tipo di gioco e perchè lo facciamo con minore velocità. E' questo il fotogramma psicologico della sfida del Bonolis. C'è il Montevarchi sul campo sicuramente più debole, fortunato ma non ha rubato nulla, ha saputo gestire con razionalità esemplare il momento più difficile della stagione. E c'è il Teramo che sul campo è più forte, ma sa di non esserlo, tanto possesso palla sia nel primo tempo che nel secondo, con il nostro palleggio che è diventato un esitante tiki- taka . La classifica desta qualche preoccupazione, ora dobbiamo restare concentrati sulle nostre prestazioni anche perchè siamo in zona play-out e vogliamo uscirne fuori perchè non meritiamo questa classifica. Ora come professionisti la cosa va affrontata a testa alta. La squadra deve isolarsi dalle situazioni societarie e pensare solo al campo. Dobbiamo rimanere concentrati. Alle porte c'è una gara importante come quella con la Fermana martedì, dobbiamo essere bravi a non crearci degli alibi.Servirà concentrazione massima, perchè la nostra classifica non rispecchia il valore della squadra. Ci sono ancora 7 gare alla fine del campionato. Io penso che in queste 7 partite la squadra debba dare una dimostrazione importante perchè i nostri tifosi lo meritano. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI