LA VOCE DEL MISTER / DOMANI CON LA FERMANA UNA SCONTRO DIRETTO IMPORTANTISSIMO

La Fermana è stata fondata nel lontano 1913. Nel recente passato è andata incontro a due fallimenti nel 2006 e nel 2013. Si è subito rialzata mantenendo la categoria facendo la fusione col Montegranaro, squadra della stessa provincia che era stata promossa in serie D. Da ricordare un traguardo importante raggiunto la promozione in serie B. nel 1998-1999 durante la decennale Presidenza Battaglioni e con il giuliese Ivo Iaconi in panchina. La squadra gioca molto sulle ripartenze anche se i numeri non dicono che segnano moltissimo, i gialloblù sono i meno prolifici del girone con solo 22 reti. Il tecnico è Giancarlo Riolfo, vanta una lunga esperienza in panchina partita dai campionati dilettantistici liguri fino ad arrivare in serie C. alla guida del Savona nella famosa partita della promozione in B. del Teramo, poi revocata dalla giusta sportiva. Inoltre ex tecnico della Vis Pesaro, Torres e Carpi, vissuta da protagonista nelle ultime stagioni. Il suo modulo è il 4-4-2 , in porta l'esperto Ginestra classe 1979, ex Notaresco, Fano, Forlì, Foggia, Ternana, Livorno, Sassuolo e Albinoleffe in serie B. : in barba all'età è un portiere di sicuro affidamento, fra i migliori nella prima parte del campionato, strepitoso nell'ultima vittoria interna contro l'Ancona, un piccolo record è considerato un pararigori, in una sola stagione ne lla sua lunga carriera ne ha parati 6 su 10 battuti. La linea difensiva a quattro a destra Rossoni 7 anni con la Vis Pesaro, pupillo del tecnico Riolfo che lo ha già avuto alle sue dipendenze nello strepitoso campionato col Carpi : un mix di difesa e spinta sulla corsia di destra, è veloce, tanta grinta, bravo nel gioco aereo.Centro destra Blondett ex Livorno, Alessandria, Reggina, Casertana, Catania e Cosenza 4 anni, ha disputato ben 266 gare in serie C : molto bravo nel gioco aereo, guida la difesa con autorità, ottimo negli anticipi punto di forza del reparto difensivo canarino. Al suo fianco un nome conosciuto dal Teramo come giustiziere, suoi i suoi gol nelle sconfitte contro l'Albinoleffe e Fermana : molta attenzione su palla inattiva è sempre presente sul secondo palo, sa chiudere bene in fase difensiva e nelle diagonali. In campo lotta con grande determinazione, forte nei contrasti. A sinistra Sperotto da 5 anni a Fermo, ex Como, Alessandria, Arezzo, Cosenza, Reggiana e Carpi in B. e C : un'autentica colonna del reparto difensivo, dotato di una buona tecnica e tempismo negli interventi, pericoloso anche lui di testa su palla inattiva. La linea di centrocampo prevede a destra Pannitteri ex Pesaro e Acireale : proviene cal campionato di serie D. rapido si inserisce bene nelle incursioni in attacco, ha realizzato 7 gol in campionato, veloce nelle ripartenze, da tenere in grande considerazione sta disputando un ottimo campionato. Centro destra il senegalese Mbaye ex Matelica, Cremonese, 3 anni a Carpi in B. Latina sempre in B, esordio col Chievo Verona in A : centrocampista incontrista, resistente e determinato, possiede corsa, spinta e abilità nel pressing. Centro sinistra Graziano , una vecchia conoscenza per aver militato nel Teramo nella stagione 2017-2018, 28 presenze 2 reti : può contare su un buon bagaglio tecnico, su palla inattiva è dotato di un ottimo colpo di testa, buon controllo di palla, in fase difensiva lascia a desiderare per la sua lentezza nei movimenti, se preso in velocità fa fatica. A sinistra Rodio cresciuto nel settore giovanile del Crotone, ex Fano e Pro Vercelli : un giovane interessante , di lui si dice un gran bene, tecnicamente valido, discreto nell'interdizione. In avanti i due attaccanti sono Cognini che ha realizzato 4 reti in campionato , a Fermo da 5 anni, ex Ancona con esordio in serie B. con la maglia dell'Ascoli : grossi doti tecniche , buona elevazione, caparbio va su tutti i palloni, in area di rigore conosce la porta. Potrebbe essere sostituito da Tassi che ha realizzato il gol vittoria Domenica scorsa a Pontedera ex calciatore della primavera dell'Ascoli prelevato dalla Viterbese. Al suo fianco Marchi classe 1985, 512 gare nei professionisti 112 reti : 6 anni a Gubbio, Pesaro, Monza, Reggiana, Juventus Under 23, Pro Vercelli e Sassuolo in serie B. : tanta esperienza, molto generoso, tecnicamente valido, bravo nel dialogare spesso con il compagno di reparto, spesso parte da lontano, punto di riferimento nel gioco aereo, ha perso lo smalto dei giorni migliori ma è da tenero sempre sotto controllo. A disposizione giocatori di livello come l'attaccante Frediani cresciuto nel settore giovanile della Roma, ex Ternana, Pisa e Ascoli, l'ex attaccante del Teramo Kyeremateng, il centrocampista Sangiorgi acquistato a Gennaio dalla Pro Vercelli, l'esterno Simonelli acquistato a Gennaio dalla Viterbese, il difensore delle giovanili del Napoli Spedalieri. Per concludere credo nell'orgoglio dei biancorossi dopo la deludente prestazione contro il Montevarchi, con il sostegno dei tifosi martedi contro la Fermana al Bruno Recchioni, sempre numerosi al seguito, i calciatori sanno che questa partita è la più importante di molte altre, un vero scontro diretto, stavolta niente distrazioni e tanto cuore, rimango sempre convinto che i biancorossi disputeranno una bellissima partita, la salvezza è a pochi metri dal traguardo. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI