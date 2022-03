ROSETO BASKET VINCE COPPA ITALIA DI SERIE B, LIRIS: "ORGOGLIO D’ABRUZZO"

La Coppa Italia di serie B va a Roseto che in casa supera per 65-69 la UEB Gesteco Cividale. I ragazzi di coach Quaglia, dopo essersi sbarazzati in semifinale di Agrigento, nell’ultimo atto vanno oltre la stanchezza e con la spinta dei 2.000 del PalaMaggetti conquistano il trofeo. Ai friulani non resta che l’onore delle armi. In casa Liofilchem quattro i giocatori in doppia cifra: Di Emidio 17 punti; Amoroso 15; Nikolic 11; Pastore 10.

“Rivolgo le mie congratulazioni alla Liofilchem Roseto che oggi ha vinto la Coppa Italia Lnp di Serie B, battendo in finale la Gesteco Cividale in un PalaMaggetti gremito e con una tifoseria animata come non si vedeva da tempo”.