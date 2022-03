SCONTRI TRA TIFOSI ALL’ESTERNO DEL FADINI, DASPO IN ARRIVO?

Come accadeva anni fa, quando entrambi militavano in serie C, tra le tifoserie di Giulianova e Lanciano si è riaccesa l’antica rivalità. E all’esterno del Fadini, tra insulti e sfottò, non sono mancati contatti fisici.

Carabinieri e uomini della Digos hanno evitato scontri peggiori tra le opposte fazioni. Nessun ferito, ma non mancherà qualche daspo