LA "VELOCITA'" DEL FUTURO PARLA TERAMANO

Giovanissime velociste teramane crescono. I 60 metri Cadette (under 16) riservano due interessanti risultati tecnici al meeting indoor di Ponticelli (Napoli). La gara è stata vinta da Angelica Argento con il tempo di 8:27 che è anche la migliore prestazione stagionale in Abruzzo della sua categoria. A soli 5 centesimi si è piazzata seconda Caterina Saccomandi, che quest’anno si è messa in mostra anche sui 200 m con il tempo di 26:70.

Due grandissimi risultati per due giovani atlete della “Cantera” biancorossa.