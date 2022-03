LA VOCE DEL MISTER / PER IL FINALE DEL CAMPIONATO... SERVE LO STADIO PIENO

Il motto delle prossimo partite è con lo stadio pieno di tifosi da cui bisogna ripartire per conservare la categoria. Aiutiamo la nostra squadra in un momento in cui le vicende societarie, legate alla cessione del club, continuano a tenere desta l'attenzione dei tifosi. In questo momento la vera forza sono loro, bisogna chiamare i tifosi a raccolta e incentivarli con prezzi più popolari al Bonolis. Sarebbe bellissimo avere tanta gente allo stadio in queste ultime 4 partite casalinghe. La squadra deve dare una dimostrazione importante perchè ha ottimi numeri nelle corde. Sono convinto che se i calciatori faranno quello che devono fare, la gente allo stadio aumenterà sicuramente. Ora che abbiamo visto un Teramo in diverse gare senza alcun equilibrio vogliamo vederlo rinnovato una metamorfosi necessaria quando la squadra sta affondando. Guidi deve metabolizzare un altro calcio, pratico, solido, figlio della sofferenza, appunto meno bello e più cattivo in campo.Caro Guidi non devi essere legato a una sola filosofia di calcio, la crescita di una squadra si raggiunge anche quando si vince per 1-0, con una difesa molto attenta a non farsi raggiungere dall'avversario e ottenere i tre punti. Superare le difficoltà del nostro centrocampo dove è anzitutto una questione di testa e di numeri, un elemento in più che cura l'interdizione per sottrarre il dominio del gioco avversario per ribaltare il possesso palla e strappare il risultato con tanta sofferenza non dispiacerebbe. Chissà se rinunciamo a palleggiare in campo e cercare l'alternativa del contropiede giocando di prima con lanci lunghi penso che abbiamo uomini capaci di farlo vedi ( Bonucci con i suoi lanci lunghi nella Juve ), lo potrebbe fare Arrigoni che ha un piede vellutato, far girare la palla continuamente fra i difensori per diverse volte si dà agli avversari la sensazione della propria impotenza a pungere .Poi non possiamo pretendere che gli esterni difensivi Hadziosmanovic e Mordini spingono contemporaneamente sulle fasce, forse è meglio che si alternino in modo di avere più copertura nella fase di non possesso in fase difensiva avremmo un uomo in più. Punto chiave importante bisogna dare la maglia a chi sta meglio mettere da parte criteri di affidabilità ed esperienza se non hanno la partita nelle gambe( vedi Iacoponi )se non è in condizioni di fare Iacoponi. Non è un azzardo scommettere sulla freschezza atletica di chi sta meglio.Poco importa se di fronte ci sarà un avversario temibile come il Pescara o la Reggiana nelle prossime gare, se facciamo le cose con umiltà possiamo mettere in difficoltà chiunque. Per assestarsi fuori dalla zona calda della classifica, bisogna fare risultati utili. La continuità è l'unico strumento per venire a capo della situazione delicata, bisogna pensare solo a noi stessi, anche quando affrontiamo le squadre meno forti.Bisogna tenere nervi saldi e soprattutto evitare distrazioni difensive. I tifosi si aspettano in queste ultime sette gare una concentrazione e una aggressività diversa dalle partite disputate in passato per tutti i novanta minuti più il recupero. Altro punto base vedi Cesena, le ripartenze degli avversari ci fanno male quindi servirà una mediana più capace non solo di fare filtro per contenere le giocate avversarie, ma anche di organizzare la manovra offensiva una volta recuperata palla. Per riuscire a fare risultato sarà fondamentale correre tanto e farlo in maniera costruttiva solo così regaliamo al Teramo una salvezza anticipata. Forza Teramo