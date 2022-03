LA VOCE DEL MISTER / ECCO IL PESCARA CHE STASERA AFFRONTIAMO AL BONOLIS

iI Delfino Pescara fondato nel 1936, ha disputato 7 campionati di serie A. un campionato di divisione nazionale e 39 campionati di serie B. Il Pescara è al momento l'unica squadra di calcio dell'Abruzzo ad aver raggiunto la massima serie nel campionato Italiano ed è l'unica ad aver stabilmente militato in serie B. negli ultimi 50 anni. Nel corso della sua storia calcistica il club ha vinto 5 campionati : due di serie B ( 1986-1987 e 2001-2002), uno di serie C 1973-1974, uno di serie D. 1972-1973 e uno di promozione 1951-1952. La squadra abruzzese vanta la 37 miglior tradizione sportiva fra i club che hanno militato in serie A., e occupa il 53 posto nella classifica perpetua dal 1929. Inoltre il club abruzzese figura al 6 posto nella classifica generale nella storia della serie B. .Il club è stato dichiarato fallito il 19-12-2008 per essere rifondato il 20 Gennaio 2009 grazie a una cordata di imprenditori locali, capeggiati da Giuseppe De Cecco e Deborah Caldora, figlia di Armando Caldora, storico Presidente della squadra ai tempi della prima promozione in serie A. del 1977. Infine nel 2011 la Presidenza del Pescara è stata assunta da Daniele Sebastiani, precedentemente amministratore delegato del club, che tutt'oggi ne detiene la carica. In passato ha avuto allenatori di livello come Tontodonati, Cadè, Angelillo, Rosati, Agroppi, Castagner, Mazzone, Oddo, Delio Rossi, Burgnich, Giorgini, Di Francesco, Zeman, Marino, Bucchi, Galeone, Baroni, Pillon, Ballardini, Cosmi, Sarri, Giagnoni e tanti altri. Elenco anche alcuni calciatori che hanno indossato la maglia del Pescara che sono finiti anche in nazionale come : Insigne, Immobile, Verratti, Pagano, Nobili, Sansovini, Giampaolo, Palladini, Allegri, Borgonovo, Calaiò, Caprari, Carnevale, Colonnello, De Patre, Bjarnason, Bivi, Gasperini, Zucchini, Tita, Junior, Sliskovic. Dopo la retrocessione dello scorso anno la Società per una pronta risalita si è affidato al tecnico Gaetano Auteri ex attaccante del Varese, Genoa, Palermo e Monza. Come guida tecnica ha vinto diversi campionati, molto esperto per la categoria. Il tecnico siciliano dispone la squadra con il modulo 4-3-3 in porta Sorrentino un 2002 cresciuto nel settore giovanile del club pescarese : dopo l'infortunio del titolare Di Gennaro si è conquistato la fiducia del tecnico con ottime prestazioni, bravo tra i pali e sulle uscite, portiere di sicuro affidamento, si prospetta per lui un grande futuro . La difesa a quattro a destra Zappella cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli ex Cesena e Arezzo : spiccate doti difensive, interventi sempre molto decisi, cura di più la fase difensiva che offensiva. Centro destra Drudi da tre anni a Pescara, ex Cittadella, Lecce, Santarcangelo e Forli : sa chiudere molto bene gli spazi, imposta l'azione con bravura, comanda la difesa con autorità, viene a saltare su palla inattiva, bisogna controllarlo è stato decisivo nelle vittorie contro l'Olbia e il Cesena realizzando le reti della vittoria. Centro sinistra Ingrosso ex Cosenza, Pisa, Matera, Lecce e Aquila : difensore di spessore, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo, pressa con efficacia la punta avversaria. I due centrali formano una solida coppia molto affiatata. A sinistra Frascatore ex Ternana, Triestina, Reggiana, Pistoiese e Sassuolo in B. dopo un inizio in panchina e si prevedeva la sua cessione si è riscattato realizzando il gol vittoria a Olbia. Occupa molto bene la fascia di competenza, spinge parecchio, spesso si fa trovare anche in zona gol. Il centrocampo a tre a destra il giovane Pompetti cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e Pescara è maturato parecchio dopo un ottimo campionato lo scorso anno anno con la Cavese : giocatore con una tecnica di base importante, prevalentemente gioca di prima, ottimo tiro dalla distanza. In questo campionato sta dimostrando che può fare il salto di categoria ,disputando gare sempre sopra la sufficienza. Centrale il pupillo di Auteri il vastese De Risio acquistato a Gennaio dal Bari ex Catanzaro, Avellino, Padova, Martina, Benevento 4 anni e Celano in C2 : senso della posizione e anticipo come pochi, molto generoso, bravo nella fase di interdizione, recupera un'infinità di palloni a centrocampo. Dopo un periodo di non perfetta forma fisica si è inserito nel nuovo contesto. A sinistra l'ex Vicenza Pontisso, acquistato nel mercato di Gennaio, cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese : dotato di un ottimo tiro dalla distanza, gran movimento, si propone spesso in fase offensiva, giocatore di spessore. Uno dei giocatori di forza del Pescara. In avanti a destra Clemenza cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ex Padova, Ascoli e Juventus Under 23 : giocatore di classe innata buon dribbling in corsa, si inserisce molto bene nelle azioni offensive, 5 le reti realizzate in campionato. Centrale Ferrari ex Como, Pistoiese, Livorno, Bari e Brescia in B : l'argentino è in vice-capocannoniere del girone con ben 14 reti, forte fisicamente, pericoloso in area, fa reparto, si muove molto, bravo ad anticipare i difensori in area, non molla mai. A sinistra l'altro pupillo di Auteri D'Ursi : ex Bari, Catanzaro, Arezzo e Aversa : dopo lo splendido campionato 2018-2019 col Catanzaro dove ha realizzato 14 reti, in questi ultimi tre anni è stato molto discontinuo, sempre da tenere in grande considerazione, veloce, baricentro basso, in campo corre molto, classico giocatore bravo nelle ripartenze, dotato di un buon dribbling in velocità. Per concludere il Pescara è una formazione di alta classifica, concedono poco e annoverano ottimi giocatori che potrebbero subentrare come l'attaccante Rauti ex Palermo, 5 reti realizzate in campionato, il nazionale albanese Menushaj si è ristabilito dopo un infortunio che l'ha tenuto fermo per diverso tempo.Il difensore offensivo Cancellotti ex Teramo disputando 29 partite con i biancorossi realizzando 2 reti. L'attaccante Cernigoi che potrebbe subentrare prelevato a gennaio dal Seregno dove aveva realizzato 8 reti in 20 gare. Il difensore Ierardi ex Sud Tirol e Vicenza. Il difensore argentino Illanes ex Chievo in B. Il difensore Belga Nzita lo scorso anno ha giocato in B. col Pescara dove ha disputato 20 gare. L'attaccante Delle Monache classe 2005, una promessa del vivaio pescarese. Penso se giochiamo determinati come contro la Fermana il risultato non può sfuggirci. Forza Teramo