CALCIO/ GRANDE ATTESA PER TERAMO-PESCARA, STADIO DELLE GRANDI OCCASIONI

Cresce l'attesa per il derby abruzzese di serie C fra Teramo e Pescara in programma domani alle 17.30 allo stadio "Bonolis". Scontato il record di presenze con una nutrita rappresentanza biancazzurra. Settore Ospiti sold out con le attuali limitazioni: al "Bonolis" 637 i tifosi biancazzurri. Alcuni sostenitori pescaresi però saranno anche in tribuna. Punti pesanti in palio per le due formazioni che cercheranno la vittoria per opposte motivazioni. I biancazzurri per agganciare il terzo posto, distante due lunghezze, il Teramo per allontanarsi ancora dalla zona play out. In casa Pescara Auteri avrà a disposizione in pratica l'intero organico ad eccezione di Drudi che non è al meglio e non verrà rischiato. Torna Diambò dopo l'infortunio. Scontata la squalifica ci sarà anche Veroli. "Il Teramo è una squadra propositiva che costruisce molto e fa tanto possesso. Non dobbiamo farci

chiudere ma aggredire. Tanti tifosi al seguito? Mi auguro che si sia riaccesa la scintilla con la piazza. Noi dobbiamo portarli

dalla nostra parte, proviamo sempre a fare le partite ma poi dipende dall'avversario. Per il Teramo sarà la gara più

importante della stagione ma noi dobbiamo premere sull'acceleratore e dobbiamo giocare per vincere e imporci. Ci vorrà aggressività, intensità e ritmi alti senza dare punti di riferimento". Il trainer teramano Federico Guidi: "Sappiamo che ci attende una gara difficile ma sappiamo anche che è un derby a cui i tifosi tengono per cui cercheremo di dare come sempre il massimo". Fra i padroni di casa mancheranno gli infortunati Bouah, Cuccurullo, Bellucci, Hadziosmanovic e Pinto.