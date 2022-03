LA VOCE DEL MISTER / UNA PARTITA BRUTTA CHE VALE ORO

Partita brutta, eppure lo zero a zero vale oro per Guidi e Auteri. Il Teramo non poteva perdere, neanche con una squadra più forte. Questo imperativo è parso da subito scritto. Il Teramo ha fatto la gara più prudente che potesse ma non hanno rinunciato ad osare. L'obiettivo era chiudere ogni geometria dei vari Pompetti e De Risio realizzando un controllo asfissiante su Ferrari e D'ursi, Il piano ha funzionato, perchè il Pescara pur dominando nel primo tempo, ha stentato ad affondare in questa tattica sapiente costruita dal tecnico Guidi. Lo ha fatto meglio nella ripresa quando ha cercato con più convinzione in alcuni momenti della gara la vittoria sfiorandola in un paio di occasioni.Il tecnico Guidi non avrebbe potuto desiderare di più dal diverso materiale umano nei confronti del Pescara. Se giochiamo con tutte le squadre con questo piglio sono ottimista per il futuro del Teramo.La prestazione ha fatto vedere una squadra che si prepara alla parte finale del campionato da protagonista.Mi è piaciuto quasi tutto visto la concentrazione che avevamo in campo nonostante le difficoltà che avevamo avuto precedentemente nelle partite casalinghe. Sapendo che avevamo di fronte una squadra da primi posti siamo stati più concentrati nella gara e se ricordiamo le sconfitte casalinghe contro le prime del campionato Modena, Cesena e Entella la lezione ci è servita. Prepariamoci a fare l'ultimo sforzo per chiudere bene questo campionato per ottenere la salvezza.Dopo la sconfitta casalinga contro il Montevarchi siamo cresciuti convincendoci di poter fare ancora meglio. Il tecnico ha corretto la difesa tornando più bassa e i risultati si sono visti. Porta inviolata sia a Fermo che contro il Pescara mentre prima incassavamo almeno un gol, ma non si tratta solo di reti concesse, si concedeva all'avversario delle ripartenze e delle distrazioni difensive e puntualmente venivamo puniti. Il tecnico ha lavorato su questo aspetto potendo poi sfruttare il gioco in profondità di Bernardotto che oggi è stato sicuramente il migliore in campo.E' stato efficacissimo nel portare ad accorciare e ad appoggiare le ripartenze nella manovra del Teramo facendo reparto da solo, complimenti. Nel gara gara di oggi la squadra biancorossa ha ridotto al minimo i rischi con un centrocampo più attento in fase di non possesso. Se la formula vincente è questa per ottenere i risultati, il tecnico deve dare continuità in termini di uomini e di assetto tattico bisogna riconfermarlo in pieno. Finalmente si è vista una squadra che se è concentrata, e sa fare le cose semplici può mettere in difficoltà chiunque. Lo abbiamo dimostrato oggi. Il Pescara ha cercato di imporre il proprio gioco ma i biancorossi non si sono distratti, basta vedere il secondo tempo dove si è visto il portiere biancorosso Perrucchini spettatore non pagante, per un semplice motivo, per merito della difesa e del lavoro di tutta la squadra non ha dovuto fare nemmeno una parata. Continuiamo il nostro percorso senza cali di tensione, servirà concentrazione e aggressività nelle ultime 5 gare di campionato. Per concludere una nota di merito ai nostri tifosi, è che in un derby così importantei sono accorsi numerosi e molto calorosi. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI