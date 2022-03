IL TERAMO CALCIO REGALA AL PICCOLO UCRAINO MYKYTA, I GAGLIARDETTI DELLE DUE SQUADRE

Un messaggio di pace arriva anche dal Teramo Calcio che ieri, prima del via dell'incontro con il Pescara (finito 0-0)è stato omaggiato un bambino ucraino 11enne di nome Mykyta, che nei giorni scorsi è arrivato in Italia da Kiev con la famiglia e ha iniziato a giocare con la scuola calcio Fc Bonolis Teramo. Il terzino biancorosso Cristian Hadziosmanovic (assente per infortunio) ha consegnato al piccolo Mykyta (che ha ricevuto in omaggio anche i gagliardetti delle due squadre) una maglia del Teramo e un pallone. "