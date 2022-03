TENNISTAVOLO - L’ENERGIA NEW “PASTEGGIA” COI MACCHERONI ROMANI

Ottima prova della Energia New Teramo Tennistavolo, nel campionato di serie C1 a squadre maschile, che ieri si e' imposta tra le mura amiche ad una tenace Maccheroni Roma per 5 - 1. I Romani anche se fanalini di coda ma con atleti? classifiche nazionali alla mano di buon livello, hanno dato vita ad un bellissimo incontro. In casa teramana ottima la prova dei pongisti Cristian Campagnari e Vincenzo Leonzi autori di due punti e di Francesco Pompei che ha firmato il quinto punto. Sabato 2 aprile si replica in casa con Marina di Montemarciano.