LA VOCE DEL MISTER / ALLA SCOPERTA DEL PROSSIMO AVVERSARIO: L’OLBIA

L'Olbia calcio è stata fondata nel 1906, sebbene la sua nascita sia fatta risalire tradizionalmente al 1905, fu rifondata nel 2010 in seguito all'esclusione decretata dal Consiglio Federale della FIGC conseguentemente al fallimento per motivi finanziari. A partire dalla fondazione ha vinto nove campionati. Nel palmares figura uno scudetto di serie D. vinto nel 2002. Il colore sociale è il bianco, mentre i simboli identificativi sono la nave e l'isola di Tavolara. Il campo da gioco è lo stadio Bruno Nespoli. L'impianto è stato dedicato al giovane 22 enne portiere dell'Olbia Bruno Nespoli, morto a seguito di un contrasto di gioco con l'attaccante avversario Noris Schamous durante una partita contro la Carrarese il 24 Gennaio 1960. Dopi diversi anni che l'Olbia partecipava al campionato di terza serie nel girone A. in questo campionato è stato inserito nel girone B. La guida tecnica è stata affidata a Massimiliano Canzi diplomato Isef, ex vice allenatore al Cagliari del tecnico Walter Zenga. Sempre tanti campionati da Vice allenatore a Lecce, Siena, Cesena, Brescia e Paok Salonicco società greca, con il tecnico Massimo Beretta. Nella sua carriera Canzi vanta anche un'esperienza nel calcio femminile alla guida della Geas Sesto San Giovanni nel campionato di serie A. 2000-2001. Il suo modulo attuale è il 3-4-1-2. Ottavo attacco del girone con 36 gol fatti, dei quali 21 realizzati dal tandem offensivo Ragaztzu- King Udoch. Entrambi con una breve esperienza in passato nella Virtus Lanciano : Ragatzu da gennaio a Giugno 2014. Udoch da Gennaio a Giugno 2016 con qualche apparizione in primavera e nessuno in prima squadra. Udoch è stato il giustiziere del Modena, una doppietta al Braglia e capolista dopo 21 risultati di fila, cade in casa. In porta il giovane Ciocci che è stato preferito in quest'ultimo periodo all'olandese Van de Want. da 6 anni a Olbia. Un giovane 2002 molto interessante cresciuto nel settore giovanile del Cagliari : molto bravo tra i pali , guida la difesa molto bene e si fa trovare sempre pronto sulle palle alte. A destra Brignani cresciuto nel settore giovanile del Bologna ex Pesaro e Cesena : gioca. molto sull'anticipo, falloso, predisposto più alla fase difensiva che offensiva. Centrale l'esperto Pisano, ha un curriculum niente male, da sei anni a Olbia con ben 8 campionati di serie A. col Cagliari : bravo nel leggere il gioco avversario e coprire gli spazi sulle linee laterali, si distingue per impegno e vigore agonistico. A sinistra il sempre eterno brasiliano Emerson Ramos Borges, 42 anni. A Olbia da due anni ex Reggina in B, Feralpi Padova, Lumezzane 3 anni e 4 anni a Livorno in A e B : nella sua carriera ha giocato 565 partite nei professionisti e realizzato 83 reti, protagonista di un ottimo campionato lo scorso anno, trascinatore assoluto, molto esperto, un piede vellutato, micidiale nelle punizioni, attenti a non fare punizioni dal limite, è un vero cecchino. Il centrocampo a quattro a destra il giovane Renault classe 2002 cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta : una promessa delle giovanili, classico corridore di fascia, capace di assolvere in modo continuativo sia la fase difensiva che offensiva. Centro destra il regista La Rosa da 5 anni a Olbia e 4 anni Arzachena : bravo tecnicamente, esprime idee di bel gioco, tatticamente molto bravo. Centro sinistra il figlio dell'ex giocatore della Roma,Inter, Ascoli e Udinese Odoacre Chierico. In prestito dal Genoa : efficace e continuativo nel sostegno della prima linea, ha buoni spunti tecnici. A sinistra Travaglini, acquistato in serie D. dalla Caronnese : sa controllare il gioco in ogni circostanza specie nella proiezione offensiva degli avversari, raramente si lascia sorprendere fuori posizione. trequartista Biancu da 5 anni a Olbia, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari : buon dribbling ,generoso, si propone spesso in avanti, dotato di un ottimo tiro dalla distanza. In avanti due attaccanti come Ragatzu ex Cagliari in serie A con 13 presenze, 5 anni a Olbia, Lanciano B. Gubbio in B. e Pro Vercelli in B. : si muove continuamente senza dare punti di riferimento, gioca di prima e in velocità, in gol al Bonolis all'andata, conosce la porta 10 gol in campionato. Compagno di reparto il gigante Nigerianano, 11 gol in campionato cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ex Pontedera : fa. molto movimento, forte di testa, conosce la porta, pericoloso in area. A disposizione Giandonato ex Juventus , Livorno, Lanciano e Fermana e Cesena 3 anni : tecnicamente molto bravo, in questo campionato non è quel giocatore che conosciamo per questo il tecnico Canzi lo ha relegato spesso in panchina. L'attaccante Mancini cresciuto nel settore giovanile della Juventus ex Primavera del Pescara : spesso si sacrifica nella fase difensiva, veloce, tecnicamente valido. Il centrocampista Lella cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, da 3 anni a Olbia : un cursore instancabile, bravo nell'interdizione. Per concludere l'Olbia è una squadra organizzata, volitiva, umile e determinata. Per batterli da subito bisogna aggredirli, la cattiveria agonista non deve mai mancare come le ultime due gare disputate. La squadra sarda ha raccolto meno di quanto meritasse. Sono abili sulle palle inattive con il brasiliano Emerson e sanno tenere con ordine le linee. Vanno in difficoltà se sono aggrediti, lo dimostrano le 7 gare perse in casa. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI