LA VOCE DEL MISTER / IL TERAMO TORNA DA OLBIA CON UN PUNTO UTILISSIMO

Il Teramo ha allungato la sua striscia di risultati utili, riuscendo a mantenere inviolata la sua porta. Una gara complessa, difficile da interpretare, abbiamo giocato alla pari, forse nel finale siamo calati un po' ma il Teramo non ha rubato. Un punto d'oro verso la salvezza. Oggi la squadra si è dimostrata più quadrata, la fase difensiva è migliorata grazie a un atteggiamento diverso in campo con un centrocampo migliorato che parte da rottura e costruzione del gioco, con buone ripartenze molto efficaci. La girandola dei cambi ha spostato gli equilibri, ne ha beneficiato il Teramo che si è reso pericoloso rischiando una vittoria con De Grazia che sinceramente non avrebbe meritato. Per la salvezza non è cambiato niente in fondo alla classifica, avendo mantenuto a debito distanza tutte le pericolanti. Bisogna capire che la strada che porta alla salvezza è ancora lunga e tortuosa, anche se le ultime gare disputate sembrano aver creato i presupposti per centrare l'obiettivo : abbiamo reagito da gruppo unito, contava solo il risultato e basta. La grande concentrazione e determinazione che abbiamo riservato alla fase difensiva tanto criticata in passato, finalmente ci fa uscire indenne in tre gare determinanti di cui due in esterno. Il risultato conquistato fra crescere la consapevolezza che, tenendo alta l'attenzione, si possono centrare gli obiettivi più impensanti. Si spera che abbiamo imparato a gestire meglio le partite casalinghe al Bonolis di cui tre nelle prossime gare avendo compreso che quando non riesci a vincere, devi cercare almeno di prendere il pareggio perchè anche un punto può essere utile alla classifica. Gli scivoloni capitati quest'anno nelle partite giocate tra le mure amiche ben 7, sono per lo più attribuibili a questioni di non sapersi accontentare. Adesso nella fase delicata della stagione, non serve guardare la classifica, andiamo avanti per la nostra strada e fiduciosi del nuovo modulo difensivo, sono 347 minuti che non prendiamo gol e non è poco. Bisogna pensare positivo, continuando a lavorare a testa alta sempre con grande umiltà, affrontando una partita dopo l'altra come se fossero delle finali. Per concludere un plauso a tutti i presenti sul campo Bruno Nespoli di Olbia, ancora una volta vi siete fatti sentire incitando la squadra per tutta la durata della gara, numerosi come sempre sobbarcandosi una trasferta con grossi sacrifici economici.Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI