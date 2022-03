NUOTO / ORO E RECORD ITALIANO PER LA TALENTUOSA ABRUZZESE VALENTINA PROCACCINI

Medaglia d'oro e nuovo record italiano categoria Ragazzi per Valentina Procaccini - atleta abruzzese classe 2008 tesserata al Cc Aniene - che ai Criteria giovanili di Riccione ha ottenuto il tempo di 1'58''37 nei 200 stile libero, battendo così anche il miglior tempo della manifestazione (1'59''00) che apparteneva a Carla Diletti e resisteva dal 2010.La nuotatrice montesilvanese - che aveva come tempo di qualifica il personale di due settimane fa 2'00''56 - rompe così per la prima volta in carriera il muro dei due minuti; quello di stasera è il quinto tempo nel ranking europeo nella sua categoria.