LA VOCE DEL MISTER / SUL TERAMO CALCIO C'E' UN SILENZIO IMBARAZZANTE, IO PROPONGO...

In merito alla nostra squadra di calcio della nostra città c'è un silenzio imbarazzante da ex calciatore e allenatore biancorosso legato ai nostri colori propongo un azionariato popolare che bisogna organizzare prima di brutte sorprese. Un mia iniziativa è quella assieme ai tifosi biancorossi a supportare in maniera concreta ( leggi economica ) la società. C'è bisogno anche di tanti tifosi e imprenditori che devono aderire che tifano i colori biancorossi. Un azionariato popolare spieghiamo come funziona : in sostanza attraverso l'azionariato popolare una parte della proprietà del club passa ai tifosi, che entrano in società appunto tramite azionisti, acquistando direttamente una quota della squadra. La proprietà della società diventa così diffusa, attraverso questa spartizione di quote in capo a piccoli investitori detti non istituzionali. Dopo aver acquistato una quota si ottengono anche tutti i seguenti diritti che ne derivano : in quanto soci si può ad esempio esprimere il proprio parere votando quando ci sono delle assemblee. Questo sistema viene utilizzato in caso di fallimento del club : per ripartire e finanziare la società c'è bisogno di somme di denaro e in questo caso possono arrivare direttamente dai tifosi e imprenditori che si uniscono insieme per sostenere economicamente la squadra della rinascita. Ci sono tanti esempi di grandi club che hanno compiuto questo passo si tratta di Barcellona, Bayer Monaco e Borussia Dortmund. Il Barcellona ha 233 mila soci, ognuno può dare il suo contributo versando una quota e prendendo parte attiva alla gestione della società. I tifosi azionisti hanno la possibilità di eleggere direttamente il Presidente del Club che viene votato, sarà poi lui a decidere gli altri membri dell'organo direttivo. Ma il peso dei tifosi è comunque parecchio e la loro partecipazione è fondamentale. In Italia altra squadra che ha l'azionariato popolare è l'Hellas Verona tramite un sito apposito si può diventare soci anche semplicemente online, decidendo quale quota sottoscrivere. In serie C. cito il Santarcangelo che nel 2011 adottò questa sistema in quell'occasione acquistò a tutti gli effetti le azioni della squadra di calcio. Il Teramo calcio non può fare a meno di questa iniziativa per investire sui giovani e pensare solo giocatori fatti in casa. Bisogna iniziare ad adottare meccanismi che premia chi investe sui vivai e valorizza solo talenti teramani e della provincia. Un esempio la scuola Bonolis rafforzandola con idee appropriate nel tempo si possono avere giocatori per la prima squadra .Solo cosi possiamo riuscire ad offrire elementi locali alla prima squadra . La prossima iscrizione è vicina questo mio commento servirà a sondare il terreno e capire cosa ne pensano i tifosi biancorossi sempre molto vicini alla squadra della città. Poi bisognerà parlare con la società e formalizzare ufficialmente la cosa, nel caso in cui vada tutto a buon fine. E così prima di eventuali sorprese che il nostro calcio sparisca stringiamoci tutti con i vari club della nostra città veri appassionati e pensiamosi su per far ricorso all'azionariato popolare per la salvezza del nostro calcio biancorosso che ha una tradizione centeneria.