IL TERAMO VINCE SULLA CARRARESE, GUIDI: «OGGI MI E' PIACIUTO TUTTO»

Nonostante le numerose defezioni e una direzione arbitrale eufemisticamente rivedibile, il Diavolo supera la Carrarese al "Bonolis" per 2-1, grazie alle firme dei suoi attaccanti Bernardotto e D'Andrea. Un successo che permette di allungare a sei i punti di vantaggio sulla zona rossa, a sole tre giornate dalla fine.

Svariate assenze a parte, i biancorossi approcciano molto bene, creando subito i presupposto per il vantaggio con D'Andrea, Arrigoni e Rosso nei primi dieci minuti, Poi prevale l'equilibrio, almeno fino alle fasi finali della prima frazione, quando un pregevole assist d'esterno di Rosso mandava Bernardotto faccia a faccia con Vettorel, con l'attaccante gelido sotto porta nel freddarlo, meno tre minuti dopo sempre sull'assistenza dello sgusciante Rosso. Nella ripresa si fa vedere anche la Carrarese, ma D'Andrea è lesto dopo dieci giri di lancette a chiudere un tiro-cross del rientrante Hadziosmanovic per il 2-0. Poco dopo la metà del secondo tempo superiamo anche l'unico momento critico, quando Battistella centra il palo da fuori area e D'Auria chiama alla respinta Perucchini. Nel finale prima Hadziosmanovic sfiora il tris, poi una sfortunata autorete di Codromaz in pieno recupero timbra il definitivo 2-1.

Sono otto i punti ottenuti post-Montevarchi, con una striscia aperta di due successi e due pareggi e la zona play-out distante sei lunghezze.

Sabato prossimo, in campo contro il Pontedera,

LA CLASSIFICA AGGIORNATA