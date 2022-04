LA VOCE DEL MISTER / FUNZIONA IL NUOVO MODULO GUIDI, TERAMO AD UN PUNTO DAI PLAYOFF

Funziona il nuovo modulo di Guidi, credo che da quattro gare, si veda in campo una squadra diversa la sensazione è quella che che sia il progetto tattico ad hoc per le caratteristiche dei giocatori dopo il mercato di Gennaio. Ora tutti seguono il tecnico i giocatori sembrano telecomandati, seguono alla lettera le indicazioni dell'allenatore. Grande merito del tecnico che ha avuto il merito non solo di non mollare mai, anche nei momenti più bui della sua avventura in biancorosso, ma anche di avallare e fare proprie alcune scelte che sarebbero potuto sembrare azzardate. Il tecnico toscano ora si gode la qualità e la voglia di un gruppo che sembra rigenerato, ripeto anche grazie agli inserimenti del mercato. La difesa a tre dà garanzie di solidità difensiva. In avanti D'andrea e Bernardotto garantiscono movimento e pericolosità : la strada da seguire è questa. La difesa ha dimostrato solidità e compattezza, meno pericoli dalle parti di Perrucchini. Un Teramo dallo spirito battagliero che ha saputo mettere prestissimo la Carrarese alle corde. Il Teramo piace e diverte riuscendo anche a dare una precisa identità di gioco : l'impostazione del mister è stata convincente non poteva essere diversamente ci siamo vendicati della gara d'andata dove abbiamo subito una delle sconfitte più pesanti a Carrara.In altre occasioni, magari abbiamo creato ugualmente ma non siamo stati lucidi in zona gol, il primo gol di Bernardotto lo dimostra l'occasione da gol del Teramo (creata su un passaggio filtrante di Rosso ) l'attaccante l'ha letta perfettamente, invece in altre occasioni la palla la buttava fuori. Avevamo di fronte una buona squadra, ma oggi eravamo lucidi e volenterosi di vincere la gara. Finalmente Bernardotto è diventato assieme a D'Andrea i riferimenti dell'intera geometria offensiva. Non solo per i gol segnati, ma per le palle che recuperano caparbiamente, non solo anticipano gli avversari, ma per il continuo movimento che diventa un rebus irrisolvibile per qualsiasi difesa avversaria. Finalmente dopo 35 giornate , la classifica biancorossa dimostra fedelmente la posizione più congeniale che merita siamo a un punto dei play - off, ma più di tutto premia una maturità mai vista al girone d'andata per l'intesa raggiunta in tutti i reparti questo è il contributo più importante che Guidi ha portato al Teramo. Una citazione particolare al capitano Arrigoni è il simbolo di questa organizzazione di gioco che anima tutta la squadra. Qualcosa è cambiato nella difesa è un fattore decisivo per la rinascita di una squadra che ha toccato il fondo della classica in alcuni momenti del campionato. Sulla solidità del reparto arretrato, i biancorossi hanno fondato i risultati ed è stata la meno battuta dopo la gara di Cesena, soli 2 gol nelle ultime 5 gare.Peccato che dopo il secondo gol siamo andati in confusione lasciando campo all'avversario nel rendersi pericoloso in alcune occasioni, altrimenti avevamo toccato la perfezione. Spero che questo finale di campionato, e questi ottimi risultati riescano a superare le difficoltà societarie e aprirsi a una continuità nei professionisti.

ANTONIO VALBRUNI