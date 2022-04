TENNISTAVOLO / SCONFITTA AMARA PER L’ENERGIA NEW

Amara sconfitta della Energia New Teramo nel campionato di serie C1 a squadra di Tennistavolo ad opera dell' UPR Montemarciano (AN). Non e' bastata l'ottima prova di Campagnari Cristian autore dei tre punti della compagine teramana.