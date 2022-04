VIDEO / IL CAMPIONE ITALIANO DI DUATHLON CLASSICO: «CHE BELLO ESSERE D'ISPIRAZIONE PER I PIU' GIOVANI»

Le sue imprese, ormai, non fanno più notizia. All’età di 72 anni, il teramano Normanno Di Gennaro ha conquistato a Pesaro l’ennesimo tricolore ai Campionati Italiani di Duathlon Classico: “Sono contento per questo successo - ha detto Di Gennaro - ma la cosa che più mi rende orgoglioso è essere fonte d’ispirazione per i più giovani”.

