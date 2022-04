LA VOCE DEL MISTER / TERAMO, SALVEZZA CONQUISTATA

Il Teramo conquista una salvezza meritata nella fase finale del campionato dove è cresciuta la qualità del gioco di squadra : duro in difesa, pungente in avanti, equilibrato in tutti i reparti. Bisogna dare merito al tecnico autore di un ottimo lavoro e della società nell'aver scelto nel mercato di Gennaio giocatori che si sono rilevati determinanti. Bravo sotto l'aspetto psicologico Guidi instaurando con i giocatori un rapporto soprattutto chiaro e di amicizia collettiva. Durante il periodo poco felice del campionato per rialzarsi serviva uno sforzo da parte di tutti e le giuste motivazioni. Puoi avere i migliori giocatori in squadra, ma se questi non hanno un fortissimo entusiasmo, motivazione e un o straordinario spirito di squadra, e un gioco che li unisca, i risultati non arrivano. Il mercato di Gennaio in realtà bisogna ammetterlo i giocatori arrivati sono andati oltre le aspettative. Dopo un girone d'andata poco felice ci siamo ripresi bene dimostrando di potercela giocare con tutti.Nel futuro bisogna programmare una squadra migliore analizzando il passato e far tesoro degli sbagli fatti. Costruire una squadra che parta con il piglio giusto e deve essere nel dna del Teramo, lottare e mettere tutto in campo per il rispetto dei nostri tifosi che sono speciali, ci sono sempre stati in ogni campo incoraggiando sempre la squadra. Nella valutazione futura della società bisogna dire che che il tecnico conosce il gruppo e sarebbe opportuno confermarlo perchè oltre ad aver fatto un ottimo lavoro sa dove mettere le mai per migliora. Bisogna rinnovarsi senza paura, servono energie nuove su questo gruppo sicuramente da migliorare in alcuni ruoli e con cui si potrebbe aprire un ciclo di continuità chissà anche vincente. Un ringraziamento particolare a tutti i calciatori della rosa, al tecnico.Per concludere questa squadra si merita sicuramente una bella foto incorniciata nella storia del calcio teramano per l'impegno dato, la sua data sarebbe Sabato 9 Aprile 2022 la meritata salvezza.Forza Teramo





ANTONIO VALBRUNI