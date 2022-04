TENNISTAVOLO / L’ENERGIA NEW CEDE CON LA CAPOLISTA SOLO AL NONO MATCH

Sconfitta al fotofinish per l' Energia New Tennistavolo Teramo nel campionato di C1 a squadre, con la capolista del girone il Tennistavolo Vasto, che cede di misura 5 - 4 dopo una maratona di nove partite con oltre 3 ore di gioco. Buona la prova dei pongisti Teramani. Il campionato ora avra' un periodo di riposo per le feste pasquali e per i campionati italiani individuali giovanili. Si riprende il 7 maggio in casa con il Campomaggiore Terni.