LA VOCE DEL MISTER / LE PAGELLE DEL TERAMO CALCIO

Dopo una brutta partenza con cali improvvisi la squadra biancorossa si è ripresa bene e siamo usciti dalla zona calda. La squadra ha cominciato a girare bene nel momento in cui il reparto difensivo è salito di tono.Una rimonta da urlo in classifica con il pubblico biancorosso che è stato determinante, presente in ogni campo. A gennaio è stato puntellato l'organico perchè il reparto arretrato è stato quello che in assoluto forniva meno garanzie con 35 gol al passivo subiti nella prima parte del campionato. In seguito la squadra ha ritrovato grinta, bel gioco ed entusiasmo complice anche il cambiamento di modulo. Il tecnico con il suo prezioso lavoro ha dato continuità, concentrazione e aggressività che sono stati gli unici strumenti per venirne a capo di una situazione delicata e complicata con punti buttati al vento e difesa distratta in molte gare. Dopo gli acquisti di Gennaio il clima è cambiato ne è venuta fuori una squadra che sa quello che vuole e come ottenerlo. Siamo arrivati bene alla fine del campionato. Ora si spera nella nuova società che sappia riprogrammare il futuro, i tifosi biancorossi lo chiedono, poi in fondo l'hanno fatto capire con il forte amore per la maglia biancorossa. A questo punto la prossima società deve chiarirsi le idee, stilare un programma e agire di conseguenza. Non è difficile costruire una buona squadra, ma può diventare impossibile in mancanza di competenze specifiche e affidandosi all'improvvisazione come abbiamo fatto a Giugno scorso.

Il tecnico GUIDI : la missione del tecnico era molto difficile con una rosa assemblata male, con un grado di difficoltà enorme, doveva fare i conti con la qualità di un campionato molto difficile con giocatori buoni ma non fenomeni. Il tecnico contro tutti o quasi ha saputo con il sostegno della squadra e sulla passione di una tifoseria che gli ha perdonato tutto ha saputo motivare un gruppo che aveva dei problemi. A Gennaio è arrivato il miracolo sportivo con l'occhio al bilancio che non concedeva enormi spazi di investimento, il tecnico e la società hanno voluto imprimere una svolta positiva al percorso del Teramo. Sotto questo aspetto la società ha scelto buoni giocatori per raggiungere l'obiettivo dichiarato " la salvezza raggiunta con anticipo ".Per il tecnico non è stato semplice inizialmente trovare il punto d'equilibrio con i nuovi arrivati e dopo diverse gare trascorse nell'incertezza è stato costretto a rivedere le sue idee di gioco.E' stato bravo nel capirlo e ha guidato un gruppo più solido e duttile e bisogna dire che c'è riuscito. VOTO 8.

PERRUCCHINI: dopo un inizio dove i tifosi si sono messi a contare i punti persi per colpa del portiere Tozzo, l'arrivo di Perrucchini è stato molto importante. La porta è diventata meno perforabile, piano piano con tanto impegno si è rimesso a livello fisico arrivando a partite con la porta chiusa. Qualche incertezza iniziale ma in seguito ha dato una discreta sicurezza, bravo nelle uscite e tra i pali. Così si è ripresa l'abitudine di subire pochi gol. VOTO 7.

AGOSTINO : il portiere di riserva è la figura meno mediatica in assoluto. Agostino ha guadagnato nelle 5 apparizioni da titolare un rispetto della tifoseria. Quando è stato chiamato in causa è sempre stato all'altezza della situazione. Giovane e ambizioso, ma penso che deve affermarsi in una squadra come primo portiere ha le capacità e solo dopo va giudicato. VOTO 6 DI STIMA

BOUAH : ha la qualità di fluidificante vero per diventare un esterno completo. Buona velocità, meno bravo in fase difensiva. Ancora qualche difficoltà nel senso tattico per essere al top. In questo campionato l'ex Roma ha disputato buone prestazioni. Penso che se gli infortuni lo aiutano a star bene possa diventare un esterno completo in grado di giocare in categorie superiori. VOTO 7 : dopo molta gavetta nei campi del sud Reggina, Monopoli e Casertana il montenegrino si è preso la sua rivincita, ha giocato sempre con sicurezza. Grande combattente sulla corsia laterale, per qualità e temperamento avrebbe meritato un'altra carriera dove per ben tre anni ha giocato nella primavera del Milan. VOTO 7 E MEZZO.

SOPRANO : dopo le due stagioni precedenti con sole 28 gare disputate in biancorosso, spesso si è accomodato in panchina con grande professionalità. In questa stagione è emersa la sua importanza e la sua bravura notata con la Fermana. Ha saputo rendersi utile in ogni circostanza. Un baluardo nel gioco aereo, togliendosi anche la soddisfazione di realizzare due reti, il primo nella vittoria di Pontedera e il secondo nel pareggio di Pistoia VOTO 6 E MEZZO.

PINTO : è entrato in squadra a campionato in corsa con tanta umiltà non essendo al meglio della condizione fisica. Ha avuto qualità tecniche sia nel marcamento che nell'impostazione, agile e veloce con buone prestazioni. Pur avendo giocato in passato da centrale nella primavera della Fiorentina si è adattato come esterno di sinistra nella difesa a tre. Da migliorare sul gioco aereo. VOTO 6 E MEZZO.

IACOPONI : la sua esperienza è servita nelle 9 partite disputate, qualche difficoltà iniziale nell'inserimento perchè non al meglio della condizione fisica. Un professionista di altissimo livello, Guidi lo ha schierato anche quando non era al massimo della condizione. Un esempio in campo, troppo poco per giudicarlo ampiamente VOTO 6.

BELLUCCI : il lungo infortunio lo ha limitato per un giudizio migliore, un vero peccato. Nelle gare disputate ha avuto qualità, tecnica di impostazione con buone prestazioni. Ha ancora qualche difficoltà nel gioco aereo VOTO 6

MORDINI : buona velocità nella fase offensiva meno nella fase difensiva specie nelle diagonali. Migliorando la fase difensiva può diventare un difensore completo VOTO 6.

NDRECKA :il suo percorso nella primavera del Chievo Verona è stato positivo con l'esordio contro la Spal in serie A, in prestito dalla Lazio. L'albanese quando è stato impiegato ha lottato su tutto i palloni con buoni spunti nel cross. Positiva la prima esperienza nei Professionisti, ma per giudicarlo appieno deve trovare continuità di presenze e rendimento. VOTO 6 DI STIMA.

CODROMAZ : Guidi è stato conquistato dai tempi d'intervento sull'attaccante. Bravo in marcatura e sull'anticipo. Decisivo e molto bello il gol nella gara di notevole difficoltà contro la Lucchese. Nel complesso il suo compito in campo il triestino lo fa al meglio VOTO 6 E MEZZO.

ARRIGONI : c'era una volta un calciatore triste, stagione 2019-2020 : la gente urlava, tutti dicevano che non valeva nemmeno la metà dello stipendio che percepiva, massacrato di critiche.Le cose sono andate cosi per un anno e mezzo, fino alla magia. I tecnici prima Paci poi Guidi lo hanno messo al centro della squadra e del progetto con l'etichetta di intoccabile. E quello stipendio importante si è rilevato un investimento azzeccato per il Teramo. Questa è la storia di Andrea Arrigoni l'artefice del positivo campionato col Teramo che un giorno lui sognava. Tanto rispetto e stima VOTO 9.

FIORANI : Moto perpetuo e altruismo. Il tecnico Guidi nella seconda parte del campionato ha preparato le partite cercando di creare un collettivo più efficace a centrocvampo per meglio coprire la fase difensiva affidandosi all'ex Ascoli in pianta stabile. Il centrocampista ha saputo in tempi brevissimi cosa doveva fare, ha risposto presente con una buona velocità di pensiero e bravo nel contrastare gli avversari conquistando un'infinità di palloni dando più concretezza nell'interdizione. VOTO 7.

LOMBARDO : Il figlio d'arte ( suo padre è Attilio Lombardo ex Sampdoria ) . Forse all'inizio è stato un pò sottovalutato complice anche un infortunio. Ha dimostrato di essere utile con una buona visione di gioco e all'occorrenza si è trasformato in un esterno di difesa. Buon tiro dalla distanza e bravo nei calci di punizione. VOTO6.

ROSSETTI : per l'ex Bari Le sue gare sono state poche per valutarlo. Sicuramente ha qualità importanti che nel suo curriculum aveva dimostrato in precedenza quando lo scorso anno con il Pordenone in B. ha disputato ben 22 gare. Buon fisico e di struttura dotato di una buona tecnica VOTO 6.

DE GRAZIA : in passato aveva disputato 2 buoni campionati con la maglia biancorossa realizzando 5 reti, tornato a Teramo nel mercato di Gennaio si è ripetuto come fiuto del gol in due occasioni a Viterbo e Pesaro sempre in esterno con 2 reti fondamentali per la rincorsa alla salvezza. VOTO 6

VIERO : solo 21 presenze molte da subentrato che non possono valutare appieno il suo percorso di crescita. Complice anche qualche infortunio il suo rendimento e la fiducia del tecnico è sfumata. Sicuramente è molto bravo tecnicamente, corre senza un attimo di sosta, raddoppia gli avversari nei tempi giusti. La sufficienza la merita per le due reti realizzate la prima molto importante in Coppa col Pescara e la seconda nella vittoriosa gara di Pistoia. VOTO. 6.

CUCCURULLO. : nel suo momento migliore da titolare ha realizzato il gol vittoria con la Viterbese e il pareggio di Lucca, dopo sfortunatamente gli infortuni lo hanno penalizzato e non poco, un vero peccato. Per confermarsi deve giocare di più, in modo che nel futuro potrà esprimere meglio le sue qualità viste quando è sceso in campo. VOTO 6

ROSSO : ha assolto i compiti tattici sia difensivi che offensivi realizzando anche due reti. Molta corsa abbinata alla qualità delle giocate, bellissime le due iniziative la prima contro la Carrarese con un lancio preciso smarcando Bernardotto mettendolo in condizione a tu per tu con il portiere Vettorel con successiva rete. La seconda contro il Pontedera inserimento sulla fascia cross perfetto confezionando un cioccolatino sul gol di Bernardotto VOTO 6 E MEZZO.

MALOTTI : il tecnico lo ha impiegato sulla corsia laterale. Molta corsa abbinata alla qualità delle giocate. Molto abile nei passaggi con buone doti di tiro dalla distanza. Un piccolo neo troppo innamorato del pallone meno dribbling e più concretezza. VOTO 6.

D'ANDREA. : arrivato nel mercato di Gennaio dal Seregno ha convinto gran parte della tifoseria ritagliandosi un posto fisso da titolare. Ha firmato 5 reti, un impatto positivo nelle gare disputate inserendosi appieno nel modulo di Guidi. Ha garantito qualità nelle realizzazioni. VOTO 7.

BERNARDOTTO : Il mestiere del centravanti è forse uno dei più difficili nel mondo del calcio. Gabriele ha dimostrato coraggio in campo che sfiora l'incoscienza. Ha superato i problemi di inizio stagione in cui la realizzazione era una chimera cancellando lo zero reti nei marcatori dopo diverse gare disputate. E' stato senza dubbio la pedina determinante del Teramo nella seconda parte del campionato. Inutile dire che cercava il gol insistentemente poi con l'inserimento di D'Andrea a Gennaio gli venivano risparmiate gli affondi solitari di quaranta metri che spesso gli toglievano lucidità sotto porta e nella rifinitura.. Non è un caso che il suo rendimento realizzativo è migliorato realizzando ben 8 reti. VOTO 8.

Per CISCO, FORGIONE, FURLAN, PAPASERIO, MONTAPERTO : una citazione per essere stati sempre al loro posto VOTO DI STIMA 6.

CONCLUSIONE FINALE : Dopo una stagione più che travagliata il Teramo festeggia la permanenza in Lega Pro. La rincorsa è stata davvero positiva. Nel periodo più difficile la squadra ha capito che il modo di interpretare le gare non andava bene come impostazione della squadra. Il tecnico ha capito che dovevamo cambiare marcia. Attraverso un modulo tattico migliore sotto l'aspetto difensivo abbiamo mostrato di poter fare risultato con chiunque. Dopo tante difficoltà i biancorossi si sono ritrovati come un gruppo unito e compatto, raggiungendo una salvezza sofferta ma meritata. La squadra non ha mai mollato per cui va ringraziata. I complimenti vanno al mister e il suo staff, ai giocatori tutti e in particolare senza ombra di dubbio al nostro pubblico che grazie alla loro spinta restiamo anche l'anno prossimo nel calcio che conta a coronamento di un percorso eccezionale. Grazie sarà ancora serie C nella stagione 2022-2023. FORZA TERAMO A VITA.

ANTONIO VALBRUNI