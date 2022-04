GIUSEPPE SPINELLI ACQUISTA IL 100% DELLE QUOTE DEL TERAMO CALCIO: «FARO' LA MIA PARTE»

Giuseppe Spinelli potrebbe essere il nuovo proprietario del Teramo Calcio. L'imprenditore di origine siciliana e romano d'adozione, svela a social e carta stampata in queste ore che chiuderà a breve l'operazione: «La trattativa va avanti dal mese di dicembre - ha detto raggiunto ieri telefonicamente - Ci sono buone possibilità che tutto vada in porto. Una percentuale? Direi il cento per cento, ma magari mi tengo un 0,1 per cento di imprevisto. Il presidente Davide Ciaccia ha a cuore che il Teramo vada avanti e io sono pronto a fare la mia parte se c'è bisogno, non abbandono la squadra, ha detto al Messaggero». Spinelli, oltre ad essere patron dell'Audace 1919 di Genazzano (Eccellenza laziale), con la sua D&G Service 2008 è anche main sponsor da questa stagione dell'Ascoli Calcio in Serie B.

A quanto pare c'è anche già l'ok della Procura. Spinelli ha un'impresa che pera su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, dove c'è la Grand Paris Express, un progetto composto da quattro linee di metropolitana automatica attorno a Parigi.