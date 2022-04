TERAMO CALCIO/ SPINELLI CONFERMA: " SARA' LUI IL MAGGIORE AZIONISTA", I DETTAGLI DELLA CESSIONE... SABATO PROSSIMO

Cinquantenne originario di Agrigento, ma romano d'adozione, Giuseppe Spinelli è un imprenditore nel settore dell'edilizia e dei trasporti e con la sua azienda, la "D&G Service 2008" è main sponsor dell'Ascoli. La sua passione per il calcio l'ha portato a diventare ad inizio stagione il patron dell'Audace Genazzano. Sarà lui il proprietario e maggiore azionista del Teramo Calcio, nonostante le smentite della società dei giorni scorsi.

«Se c'è bisogno di dare una mano, io sono pronto per il Teramo». Così Giuseppe Spinelli, cinquantenne imprenditore siciliano, conferma al Centro la volontà di entrare a far parte del club. Non aggiunge altro sulla trattativa. Si limita a dire che «i modi per aiutare la società sono tanti e che nulla è stato ancora definito», oltre a ribadire la sua passione per il calcio. I dettagli della trattativa potrebbero essere svelati sabato dal patron Davide Ciaccia al termine dell'ultima giornata di campionato al Bonolis con la Reggiana. Spinelli dovrebbe diventare il maggiore azionista del Teramo, il terzo del 2019 dopo Iachini e il gruppo Ciaccia.