LA VOCE DEL MISTER / ARRIVA LA REGGIANA, CERCHERA' A TERAMO IL BIGLIETTO PER LA SERIE B

La Reggiana nasce nel 1919, la società granata partecipa nove volte nella massima serie, il 14 posto nel 1993-1994 costituisce il miglior piazzamento. Nel suo curriculum ha ben 38 campionati di serie B. questo il brillante biglietto la di visita del team granata. La promozione tra i cadetti nel 1989 segna probabilmente la fase aurea del calcio reggiano, coinciso con il cambio societario : giocatori del calibro di Di Livio, Ravanelli, Silenzi, De Napoli, Antonioli vestivano la maglia emiliana e lo stupendo campionato nel 1993, sotto la guida del tecnico Marchioro si festeggia nello storico Mirabello il ritorno in serie A. 64 anni dopo l'ultima esperienza, stavolta i protagonisti sono il portoghese Futre, Padovano, De Agostini ed il portiere verde-oro Taffarel, nello stesso anno, si laureò campione del Mondo con il Brasile Dopo la stagione scorsa culminata con una retrocessione sfortunata, in questo campionato è ripartita in grande per l'immediato ritorno in serie B. E' stato un duello punto a punto fino all'ultima giornata di campionato con il Modena diretta concorrente al salto di categoria, a soli due punti di distacco. La squadra è allenata dal tecnico Aimo Diana con un passato come calciatore con la Sampdoria, Torino, Brescia, Palermo con ben 350 presenze tra A e B. Esperienze come allenatore a Melfi, Feralpisalò, Sicula Leonzio, e Renate lo scorso anno disputando i play-off eliminato al secondo turno dal Padova.Il suo modulo è il 3-5-2. In porta Venturi ex Ravenna, Reggiana in B., Cremonese e Pesaro : sicuro tra i pali, tanta sicurezza, bravo nelle uscite su palla inattiva, discreto con i piedi. la linea difensiva a tre a destra Cremonesi ex Venezia, Perugia e Crotone in B, Cremonese 8 anni e Spal in serie A. elemento di sicuro rendimento, gioca molto sull'anticipo, bravo nel gioco aereo. Centrale il capitano Rozzio un biglietto da visita niente male, 6 anni con la Reggiana, 4 anni a Pisa cresciuto nel settore giovanile con la Fiorentina: elemento molto esperto, bravo nel chiudere le azioni offensive degli avversari, comanda la difesa con autorità, molto cattivo in campo, spesso influenza le decisioni degli arbitri, viene a saltare di testa su palla inattiva. A sinistra Cauz cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, ex Lecco, Ravenna e Trapani in B : senso della posizione e anticipo come pochi. Il centrocampo a cinque a destra Libutti dopo lo splendido campionato dello scorso anno in B. la sua riconferma era ovvio, tanta qualità, un buon piede, vede il gioco, spinge con bravura sulla fascia destra. Centro destra Rossi da tre anni a Reggio, ex Cracovia in A, Trapani e Pro Vercelli , Brescia e Vicenza in B : tanta corsa sulla fascia di competenza destra, recupera una quantità di palloni, dotato di un buon tiro dalla distanza. Centrale Cigarini un curriculum importante : Crotone, Cagliari, Atalanta 5 anni, Parma e Siviglia tutte in serie A. ben 410 gare disputate : a mio giudizio il regista più forte della categoria, si propone spesso in fase offensiva, gioca di prima, da lui parte il gioco granata. Centro sinistra Sciaudone ex Cosenza, Spezia, Salerno, Bari e Novara in B : gran movimento, nell'uno contro uno è fortissimo, molto efficace sotto porta. A sinistra Contessa ex Catanzaro, Feralpisalò, Lecce, Juve Stabia, Padova. uno dei mancini più forti dell'intera lega Pro spesso visto al Bonolis, spinge sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e cross con efficacia, dotato di un fallo lungo nella rimessa laterale. In avanti una coppia molto forte, Lanini 15 reti e il capocannoniere Zamparo 18 reti che fanno parte di un bottino straordinario la squadra granata ha realizzato 70 reti, l'attacco più forte dalla serie A, B, e Lega Pro. Lanini cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ex Novara, Imola, Como, Lanciano e Virtus Entella in B : buona percentuale di realizzazione, conosce la porta, dotato di un ottimo tiro, è in grado di dialogare spesso con il compagno di reparto. Zamparo meno guizzante ma più efficace sotto porta, da prendere in considerazione al minimo sbaglio ti punisce specie nel gioco aereo. A disposizione giocatori molto importanti come l'ex Cittadella Scappini 115 reti in carriera, l'ex Bari Neglia, l'attaccante ex Lecce Rosafio, il mediano ex Benevento e Aquila Del Pinto, il difensore Luciani, l'esterno cresciuto nelle giovanili dell'Inter Guglielmotti. La Reggiana è una squadra che non dà punti di riferimento è stata costruita per vincere, una rosa ampia di ottimi giocatori. Nella gara contro il Teramo si gioca le residue speranze per il salto di categoria, sicuramente si vedrà una gara molto bella al Bonolis.Il Teramo deve cancellare la partita dell'andata dove fu umiliato con un pesante 5-0. Penso che, se giochiamo come le ultime gare il riscatto non può sfuggirci e chissà un pensierino nei play-off. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI