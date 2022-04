TERAMO CALCIO / PARLA CIACCIA: “VOGLIAMO RESTARE, TRATTIAMO CON SPINELLI MA NON SOLO, ISCRIZIONE SICURA E GUIDI CONFERMATO”

Il gruppo Ciaccia vuole restare nella Teramo Calcio. Lo ha annunciato, alla fine dell’ultima partita di campionato, lo stesso Davide Ciaccia, manifestando l’intenzione di non dimettere totalmente le quote della società, anche se conferma le trattative per l’ingresso tra i soci dell’imprenditore Giuseppe Spinelli. Ma non solo. Lo stesso Davide Ciaccia, infatti, ha spiegato che sono aperte altre possibili trattative, con altri imprenditori.

“Voglio ringraziare Teramo - ha detto - non ho mai avvertito ostilità, ma solo molta vicinanza, sono contento de risultato sportivo, la salvezza è stata un piccolo miracolo, visto che abbiamo fatto mercato senza soldi”.

Ciaccia ha anche toccato per grandi linee il futuro sportivo della Teramo Calcio, con la possibilità che Guidi resti in panchina, tranquillizzando poi i tifosi “per l’iscrizione nessun problema”.

Per quello che riguarda la partita, il Teramo ha perso 2 a 0 con la Reggiana, alla quale i tre punti non sono però bastati per il salto in serie B.