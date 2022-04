LA VOCE DEL MISTER / UNA SALVEZZA MERITATA

A mio giudizio quella del Teramo è una salvezza meritata. La squadra biancorossa di Guidi ha realizzato qualcosa di difficilmente pronosticabile confermando che questa squadra rende meglio quando è sotto pressione. Non bisogna assolutamente sminuire la prestazione di Arrigoni e compagni, capaci di sopperire alcune lacune di organico che a mio parere restano piuttosto evidenti con la determinazione e la concentrazione.Sul lungo periodo questa linea non pagava, inten diamoci, ma al girone di ritono con alcuni innesti i biancorossi sono andati oltre le loro possibilità, spimngendosi ben al di sopra dei limiti del carattere qualitativo. Ritengo che la difesa ideale sia stata determinante con la difesa a tre. Le prestazioni del capitano Arrigoni è stata di livello di lucidità, impegno e quindi capace di alzare il livello della prestazione dei compagni. Penso che se c'è uno che merita riconferma e il prolungamento è proprio lui. La bellissima vittoria di Fermo ha cambiato l'opinione di questa squadra, una vittoria voluta schivando le polemiche che serpeggiavano dopo la sconfitta interna contro il Montevarchi. Siano soddisfatti di aver centrato l'obiettivo questo era l'unico vero obiettivo della società. Nel momento decisivo è venuto fuori il gruppo che ha sempre creduto alla salvezza assieme anche alla società e ai tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra spronandoli a dare di più. Un ottimo percorso nella seconda parte del campionato, risultati e prestazioni in serie hanno regalato il felice epilogo.Sicuramente bisogna dare merito sia alla squadra che al grande lavoro svolto dallo staff tecnico merito anche della nuova società che è stata sempre vicino alla squadra. La chiusura contro la vice-capolista Reggiana chiude un percorso positivo, la squadra ha giocato con maggiore spenzieratezza e la sconfitta è stata indolore. Adesso va programmato il futuro e guardare ai possibili movimenti di mercato, pensare alle giuste mosse per rinforzare una squadra che può solo migliorare. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI